Ranchos vivió la 22ª edición del Festival de Fortines

Mucho más austero que otros años, pero no por eso con menor calidad artística, Ranchos comenzó con los festejos por su aniversario fundacional, con una nueva edición del Festival de Fortines.

publicidad

El próximo 15 de enero, Ranchos cumple 245 años de vida, y en su honor se realiza el festival de Fortines. Este espectáculo artístico, nacido en el año 2003, ha congregado a las máximas figuras de la música argentina, y dado espacio a grandes promesas, que hoy ya son consagradas, así como también a los talentos locales y regionales.

En esta oportunidad, en su edición Nº 22, el municipio de General Paz, a través de la Secretaría de Cultura, propuso una nutrida grilla, que tenía como figura convocante a Bruno Aria y, Daniel Farisano, entre otros.

La propuesta estaba prevista para el día sábado, pero debió ser reprogramado para el día siguiente por razones climáticas, lo que obligó a la organización a adelantar el horario de inicio, a fin de dar cierre más temprano. Tal como nos tienen acostumbrados, solo hubo una demora de 30 minutos, producto de la espera al propio público, más que a los artistas, y culminó entrada la madrugada con un cierre a todo ritmo, con La Farola.

El Ballet Infantil Guardia de Los Ranchos tuvo a su cargo la apertura, con una suite de danzas, y luego de la presentación oficial por parte de los locutores Marcelo Robertson y Luciana Villarreal, llegó el turno de Fabián Castro, quien demostró (una vez más) las maravillas que hace con su guitarra. También invitó al escenario a Braian Iglesias, quien lo acompañó en un tema.

Nuevamente la danza se hizo presente, esta vez, con el grupo de adultos del Ballet dirigido por Carolina Speranza, y a continuación llegó Nelio y sus amigos del Chamamé, y la ganadora del pre festival, Laura Segovia.

El Ballet General Paz tampoco estuvo ausente, y en la ocasión tuvo doble participación. En primer lugar, los más pequeños realizaron una suite de danzas, y luego los mayores realizaron un cuadro denominado “El Cuervo”.

Promediando la noche llegó el turno de Bruno Arias, con toda la fuerza jujeña, que hizo bailar y cantar al público presente. Le siguieron Los Peñeros, y Guillermo Rasetti junto a su banda.

Comenzando a despedir la noche, llegó Daniel Farisano, quien hizo bailar, cantar y emocionar con sus temas. Como invitado especial, se sumó Maxi Lettieri, demostrando una vez más el talento que lo ha llevado a acompañar a artistas de renombre nacional e internacional. Junto él, y el resto de los músicos, volvió a cantar “La Oma”, un clásico que evitó desde la desaparición física de Fabián Farisano, con quien conformaba dupla.

Para cerrar la única velada, llegó la banda de General Belgrano, La Farola, al ritmo de la cumbia.

GALERÍA DE IMAGENES