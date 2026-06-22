Ranchos Newcom vivió un fin de semana a puro deporte y camaradería

Este fin de semana, Ranchos Newcom fue anfitrión de dos importantes torneos, en las categorías +40 y +50, que reunieron a equipos y jugadores de distintas localidades, en un evento que resultó un verdadero éxito.

Durante ambas jornadas se vivieron partidos de gran nivel, acompañados por el espíritu de compañerismo, respeto y amistad que caracteriza a este deporte. La organización destacó la excelente participación de todos los equipos, y el clima de alegría que se mantuvo durante todo el encuentro.

Los asistentes expresaron su satisfacción por la calidez recibida, la organización del evento y la oportunidad de compartir una experiencia deportiva enriquecedora junto a otros jugadores y jugadoras.

Desde Ranchos Newcom agradecieron especialmente a la Municipalidad de General Paz por brindar el espacio y por su permanente compromiso con el deporte, haciendo posible el desarrollo de este importante encuentro.

Asimismo, agradecieron a todos los participantes, colaboradores, familias y acompañantes que hicieron posible este gran fin de semana, reafirmando el compromiso de seguir promoviendo espacios de encuentro, inclusión y actividad física para la comunidad.

«¡Gracias a todos por ser parte de esta gran fiesta del newcom!»