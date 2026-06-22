FECHA 13: El Verdinegro visitó a Etcheverry

Este fin de semana, Atlético Ranchos y la UVE jugaron por la décimo tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Chascomunense de Fútbol.

Los partidos, se disputaron en el “Oscar Moleiro”, de Etcheverry.

Los resultados de las jornadas del sábado y domingo fueron así:

Séptima: 0-0

Sexta: 1-2. Goles: Tallarico (2)

Quinta: 1-3. Gol: Demario

Cuarta: 0-5. Goles: Maggi, Agra (2), Benavides, Ramos

Tercera: 0-2. Goles: Ferrante, A y Montero

Primera: 3-1. Gol: Ferrante, F

La próxima fecha será la última antes de los plays-off. En esa ocasión, Ranchos recibirá al Club El Indio en el José Luis Brown.

Prensa CAR