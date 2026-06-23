El Banco Provincia frente al aumento de la morosidad : “Es un problema macroeconómico, no de conducta irresponsable”

Juan Cuattromo vinculó el aumento de la morosidad con la caída de ingresos y destacó las medidas del banco para refinanciar deudas y sostener el crédito.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, analizó la situación financiera de familias y empresas bonaerenses, atribuyó el crecimiento de la morosidad a la política económica nacional y defendió el rol de la banca pública para amortiguar los efectos de la crisis.

En la habitual conferencia de prensa de los lunes encabezada por Carlos Bianco, el titular de la entidad crediticia sostuvo que el endeudamiento que hoy afecta a amplios sectores de la población no puede explicarse por decisiones individuales equivocadas, sino por un deterioro generalizado de los ingresos.

“Es un problema de la política macroeconómica. No es que una persona tuvo una conducta irresponsable o que una empresa se sobreendeudó, sino que es un problema que está pasando en todos lados al mismo tiempo”, afirmó.

Según explicó, la situación se refleja en el aumento de la morosidad de los hogares, que alcanzó el 12%, por encima del 7,2% que registra el conjunto del sector privado.

Crédito para subsistir

Cuattromo advirtió que una parte creciente del financiamiento se utiliza para cubrir gastos corrientes, una señal que consideró preocupante sobre la salud económica de las familias.

En ese sentido, señaló que el crédito se destina cada vez más a la compra de alimentos y al pago de servicios básicos, en lugar de utilizarse para inversiones o consumos de largo plazo.

“El crédito tiene sentido cuando apalanca ingresos y permite proyectar crecimiento. Pero eso supone que los ingresos son crecientes en el tiempo. Si tus ingresos cayeron, tenemos este tipo de problema”, explicó.

De acuerdo con el titular de la entidad, estas herramientas permiten reducir hasta un 40% el valor de las cuotas mensuales, generando un alivio para miles de familias que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

El rol anticíclico de la banca pública

El presidente del banco destacó además que la entidad amplió su participación en el mercado crediticio mientras gran parte del sistema financiero redujo su actividad.

Particularmente, resaltó el crecimiento de la participación del Banco Provincia en el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, en línea con la función que, según sostuvo, debe cumplir una banca pública.

“Es el típico rol anticíclico que nosotros pensamos para la banca pública”, señaló.

Para Cuattromo, la intervención estatal resulta clave en contextos de retracción económica, cuando el sector privado restringe el acceso al crédito y deja afuera a empresas y familias con mayores dificultades.

Más sucursales y cajeros en toda la provincia

Otro de los ejes de la exposición estuvo centrado en la presencia territorial de la entidad. Allí destacó que el directorio aprobó por primera vez un plan plurianual de expansión y puesta en valor de infraestructura.

“Mientras todos los bancos públicos y privados reducen su participación cerrando sucursales y cajeros, nosotros vamos en sentido contrario”, aseguró.

Actualmente, el Banco Provincia es la única entidad financiera presente en nueve municipios bonaerenses y en 148 localidades no existe otra presencia financiera.

Además, la red de cajeros automáticos creció un 42% y alcanzó las 2.030 unidades en toda la provincia. A eso se suma la construcción de 11 nuevas sucursales y la ejecución de obras de renovación en más de 220 dependencias.

Finalmente, Cuattromo reivindicó la combinación entre innovación tecnológica y sostenimiento del empleo bancario, al tiempo que remarcó que la rentabilidad de la entidad se reinvierte en beneficio de los bonaerenses.

“Seguiremos formando parte de la vida cotidiana de los 135 municipios para devolverle cada peso de beneficio a su único dueño, el pueblo bonaerense”, concluyó.

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