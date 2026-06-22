Doble sesión en el Concejo Deliberante

Este lunes se reunirán los ediles en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, en una sesión doble. Por un lado, fueron convocados por la Presidenta, Dra. Ana Clara Álvarez, que tratar la nómina de Mayores Contribuyentes; y por el otro, se llevará adelante la Sesión ordinaria Nº 8/2026.

En esta última, además de la correspondencia recibida y emitida, serán 5 los asuntos entrados a tratar.

ORDEN DEL DÍA – SESION ORDINARIA 8/2026

22/06/2026 – 19:00 HORAS

A) Consideración actas

B) Correspondencia Recibida

-Nota presentada por el vecino Guillermo Lombardo

-Nota presentada por el Director de la EP N°14

-Nota de la Directora de la Escuela de Danzas y Profesorado de Danzas Folklóricas Cruz del Sur

C) Correspondencia Emitida

D) Asuntos Entrados.

D1) P/R Ref. a: “Reconocer al productor apícola Leonardo Giménez, por la obtención del Segundo Puesto en la categoría Mieles a Granel Líquidas del 6° Concurso Provincial de Mieles Bonaerenses” (PARTIDO JUSTICIALISTA)

D2) P/R Ref. a: “Reconocer a Mariano Villaverde, por haberse consagrado Campeón Provincial de Pádel durante el 2° Torneo Provincial de Categorías Libres organizado por la Federación de Jugadores Bonaerenses” (PARTIDO JUSTICIALISTA)

D3) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E, evalúe y lleve adelante tareas de mantenimiento de la plaza ubicada en el Barrio La Pilarica, de Ranchos” (DEFENSA COMUNAL)

D4) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E que arbitre los medios necesarios para llevar adelante las tareas de reparación y mantenimiento del techo de la antigua Estación del Ferrocarril de Villanueva” (PARTIDO JUSTICIALISTA)

D5) P/R Ref. a: “Declárese de Interés Legislativo, Deportivo y Cultural el 40° aniversario del gol marcado por José Luis “Tata” Brown en la Copa Mundial de la FIFA México 1986” (PARTIDO JUSTICIALISTA)

CONVOCATORIA MAYORES CONTRIBUYENTES

DECRETO 5/2026

VISTO:

La nómina de Mayores Contribuyentes 2026-2027, y;

CONSIDERANDO:

Lo Normado en el Articulo 94 Inc. 5; de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, en el cual se hace necesario aprobar la nómina de Mayores Contribuyentes,

Por ello, la Señora Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de General Paz, Dra. Ana Clara Alvarez, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Convócase a las Señoras y Señores Concejales a Sesión Especial para el día LUNES 22 DE JUNIO DE 2026 a las 18:30 Hs. a fin de dar tratamiento al siguiente orden de Sesión:

Despacho de la Comisión I de Hacienda Ref. a: Nomina de Mayores Contribuyentes 2026-2027

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese a las Señoras y Señores Concejales, y Archívese