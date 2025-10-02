Rally Mar y Sierras: La continuidad del campeonato tendrá lugar en General Lavalle

La ciudad portuaria bonaerense será la sede de la sexta fecha los días 17, 18 y 19 de octubre.

Luego de vivir un fin de semana a puro motor, en «La Cuna de Campeones», Arrecifes, el rally Mar y Sierras se prepara para tener continuidad.

«La confirmación se llevó a cabo hace minutos, y llegó gracias a la gran predisposición que siempre han mostrado el municipio, como también pilotos y navegantes lavallenses que disputan nuestro campeonato, para llevar adelante un evento del Rally Mar y Sierras», anunciaron desde la Categoría.

Pronto estaremos brindando más detalles de lo que será la sexta fecha del campeonato.

Fuente: Rally Mar y Sierras Oficial