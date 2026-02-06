Proyecto «Un nombre para nuestro CEF»

El Centro de Educación Física Nº 157 (CEF 157), lanzó el pasado año una convocatoria abierta a la comunidad para elegir un nombre representativo de la institución. Las propuestas ya están disponibles y pronto será la elección.

Cabe aclarar, que no se trata de “renombrar” el predio, el cual se llama “Intendente Alberto Ferrante”, sino otorgar identidad al CEF dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Luego de cumplimentados los pasos de entrega de propuestas y selección, son tres los proyectos que se ponen en consideración, y que muy pronto podrá la comunidad en general, elegir el que crea más representativo.

La elección será presencial, en el mes de marzo, y estas son las opciones. Conocé cada uno de ellos:

“Profe” Manó (Miguel Ángel Manó)

“Forito” García (Delfor García)

Carlos “Negro” Salerno (Carlos Salerno)