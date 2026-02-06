Ciclismo: Rancheros en la Vuelta de San Juan

La 21ª edición de la Vuelta de Ciclismo Libres y Másters 2026 dio inicio en San Martín con una jornada intensa y llena de emoción, marcada por la presencia de ciclistas de distintos puntos del país y del exterior, que le dieron un gran marco a la apertura de la competencia.

Allí, se encuentran participando los rancheros Omar Fredes, en categoría Máster C, y Alejandro Tallarico, en Categoría Máster D

Este jueves 5 de febrero de 2026 dieron inicio a las etapas de la Vuelta de San Juan Máster, una competencia que vuelve a reunir pasión, esfuerzo y pura adrenalina.

Con dos etapas recorridas hasta el momento, nuestros representantes vienen demostrando que están al nivel de los grandes pedalistas del país, promediando la tabla de clasificaciones.

La 21° Vuelta a San Juan Máster 2026 recorrerá las rutas y los caminos sanjuaninos, en cuatro etapas, desde el jueves 5 al domingo 8 de febrero.

La Agrupación Provincial de Ciclismo Libre y Máster está a cargo de la organización, con el respaldo y auspicio principal de Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte más Agencia Deportes San Juan.