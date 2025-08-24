Preocupación por nueva ola de robo de camionetas en la región

En los últimos días se ha reactivado una de las tantas modalidades delictivas que hay, y en este caso, se trata del robo de camionetas. Piden estar atentos y extremar las medidas de seguridad

Si bien en nuestro distrito no volvió a ocurrir luego de la doble sustracción de camionetas, el pasado 23 de febrero a la madrugada, donde una de ellas pudo ser recuperada, y con un inicio de causa a los responsables de la banda que participó del hecho; la realidad pone nuevamente en el tapete este modus operandi en varias localidades de la región.

Estos hechos, ocurridos en San Miguel del Monte, General Belgrano, Brandsen, Lobos y Roque Pérez, por citar algunas de las localidades donde se ha denunciado la faltante de estos rodados, principalmente camionetas Toyota Hilux, llama a un momento de reflexión y concientización por parte de los propietarios de este tipo de vehículos, a los cuales los delincuentes han encontrado la forma de vulnerar la seguridad, y lograr el cometido con total impunidad.

Cabe aclarar, que no solo esta marca y modelo es últimamente el botín buscado, sino que también se han registrado faltantes de Volkswagen Amarok V6. Y seguramente, pronto estos ladrones van encontrar el método para desbloquear los cierres y alarmas de otro tipo de vehículos.

Según pudimos averiguar, la Policía está detrás de varias bandas, integradas por jóvenes provenientes de localidades del conurbano, como Monte Grande, Ituzaingó, y zonas aledañas.