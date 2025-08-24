Taekondo: 14 nuevoas promociones

La Academia Taekwondo Ursino Competición, Escuela General Paz (Ranchos), a cargo del maestro Alejandro ursino, llevó a cabo la primera mesa de examen para cambio de cinturones de este año 2025, donde 14 alumnos fueron promovidos a su nueva graduación, los cuales, todos, avanzaron satisfactoriamente.

Los alumnos hicieron todo tipo de trabajos, comenzando con precalentamiento, elongación, caminata; aplicando técnicas de defensas y ataques en diferentes alturas y direcciones, enfrentamiento para definir la precisión. Además, se trabajó la técnica, la velocidad y el control de distancia. Escudo, manopla para buscar impacto y medir la potencia, velocidad y precisión de cada una de ellas, semi combate, defensa personal, trabajo físico, rotura Maderas y lección oral.

Los alumnos fueron:

Tiziana Lomba y Santino Acuña promovidos a cinturón rojo; Tahiel Santino Galcerán promovido a cinturón azul punta roja; Gimena Ramirez, Tahiel Orphant; Roberto Maciel y Emili Girod a cinturón verde punta azul, Filoteo y Nicanor Lazarte a verde; Irina Lois a amarillo punta verde; Lautaro Etcheandy, Priscila Canale, Josué Speranza y Alejo Núñez a cinturón blanco punta amarilla. “Felicitaciones a todo el equipo por su nueva graduación. Muy buen examen de todos”, expresó el Maestro Ursino, quien además desea “agradecer a los padres, familiares, Secretario de Deportes Municipal, Prof. Juan Uribarri, que estuvieron presentes en todo el examen apoyando a todo el equipo”.

Por otro lado, aclara que “seguimos con las clases los días lunes y viernes de 19 en adelante, y los días sábados de 16 a 17:30 horas en el Centro de Jubilados y CEF. Los interesados en comenzar esta hermosa disciplina comunicarse al 2241 55 3561 para información”.

Las clases son para niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, a partir de 5 años en adelante sin límite de edad.