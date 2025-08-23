Juegos Bonaerenses: Bochas y Pesca compitieron en Ensenada

La Dirección de Adultos Mayores de la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de General Paz, informa sobre la participación de representantes del distrito, en la etapa Regional de los Juegos Bonaerfenses, llevada a adelante este sábado en Ensenada.

En Bochas Masculino, Ramón Garriga e Irineo Arriola, “aunque dieron la pelea, no pudieron con la pareja de La Plata, en una cancha muy rápida”, detalló el responsible del área municipal, Prof. Horacio Tebes.

Por su parte, la dupla de Bochas Intergeneracional, Oscar Roselli y Adriel Malla, “también en una cancha muy rápida, dieron la pelea cayendo ante los locales de Ensenada”.

En pesca, Jorge Márquez, “en la primeras horas sacó 5 piezas, pero después no consiguió sacar, quedando el primer lugar para el representante de Punta Indio”, complete Tebes.

“Mas allá de los resultados, mis felicitaciones para nuestros representantes”, cerró el Director de Deportes.