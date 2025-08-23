“Un Corazón para las Tapitas” en Loma Verde

A través de la Ordenanza N°19/2025 a través de la Secretaría de Producción y Ambiente colocaron un corazón destinado a la recolección de tapitas plásticas, en la plaza principal de la localidad de Loma Verde.

Este proyecto es una iniciativa de la Escuela Nº 14 “José María Paz”, que surgió para fomentar la solidaridad, la conciencia ambiental y la participación ciudadana en causas benéficas como el compromiso con instituciones de salud pública de alta complejidad, tal es el caso del Hospital Garrahan.

El proyecto no solo tiene un fin solidario, sino que además promueve la educación ambiental, al fomentar la reutilización de plásticos y el cuidado del ambiente.

“Te invitamos a acercar tus tapitas y ser parte de este compromiso colectivo”, invitan desde la secretaría municipal, agregando que “¡Pequeñas acciones generan grandes cambios!”.