Liga Metropolitana de Newcom: Triple triunfo de Fortineros +60

La Categoría +60 de Fortineros gano sus tres encuentros en la jornada de este domingo.

Los encuentros se realizaron en Morón, en el marco de la Liga Metropolitana

El primer encuentro terminó 2 a 0 ante Los Rollighans; el segundo2 a 1 frete a Indomables B; el último mach 2 a 0 a La Patriada A, de Florencia Varela.

“De esta manera, continuamos en los primeros lugares de la tabla de posiciones”, aclara el Prof. Horacio Tebes, quien desea expresar “felicitaciones a Fortineros”.