Este lunes sesiona el HCD

ORDEN DEL DÍA – SESION ORDINARIA 12/2025

25/08/2025 – 19:00 HORAS

A) Consideración actas

B) Correspondencia Recibida

-Nota presentada por Ballet Folklórico General Paz.

-Nota presentada por el vecino, Martín Coronel

C) Correspondencia Emitida

D) Asuntos Entrados.

D1) Despacho de la Comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°023/2025. Ref. a: “nota recibida por el vecino Marcelo Ceballos”.

D2) Despacho de la Comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°084/2025. Ref. a: “consorcio urbanístico Klug”.

D3) Despacho de la Comisión V de Seguridad. Ref. a Expte N°080/2024. Ref. a: “solicitar al D.E gestione y administre los medios necesarios para disponer otro lugar para la instalación de la Planta Móvil de VTV en Ranchos”.

D4) Despacho de la Comisión V de Seguridad. Ref. a Expte N°069/2024. Ref. a: “establézcase la identificación numérica en todos los establecimientos rurales del Partido de General Paz, incluyendo chacras, casaquintas, casas de fin de semana y demás predios con actividad residencial o productiva”.

D5) P/O Ref. a: Restituir el porcentaje anual por antigüedad. (LA LIBERTAD AVANZA)

D6) P/R Ref. a: Reconocer a la “Peña Ranchos es Azul y Oro” y a la “Agrupación de Ranchos al Monumental” (JUNTOS POR EL CAMBIO- JUNTOS)

D7) P/R Ref. a: Reconocer y destacar la creación del grupo en redes sociales denominado “Viejos conocidos de Loma Verde”. (UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ- FRNETE DE TODOS)

D8) P/R Ref. a: Solicitar al D.E la reparación y/o construcción de veredas en algunos tramos de la Av. Campomar, entre Hipólito Yrigoyen y España, de Ranchos. (JUNTOS POR EL CAMBIO- JUNTOS)

D9) P/R Ref. a: Solicitar al D.E la reparación y conservación de las paredes del Fortín de Ranchos. (LA LIBERTAD AVANZA)

D10) P/R Ref. a: Solicitar al D.E arreglos y mejoras en la calle Moises Tinao entre Ramón Seijas y calle 44 de Ranchos. (JUNTOS POR EL CAMBIO- JUNTOS)