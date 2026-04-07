“Pipo” Díaz fue nombrado DT de la Selección Provincial +40

En el marco del Torneo Provincial de Newcom mixto +50 y +60 llevado adelante en nuestra ciudad el pasado fin de semana, las autoridades de la Federación del Voleibol Argentino (FeVa) dieron a conocer la nómina de Directores Técnicos elegidos para cada una de las categorías que representarán a la provincia de Buenos Aires en el Torneo Nacional de Newcom.

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En el caso de la Selección Provincial +40, fue el ranchero Telmo Martín “Pipo” Díaz, el elegido.

Este 2026 es el segundo año consecutivo que el capitán y Técnico de Ranchos Newcom es convocado para desempeñar tamaña tarea, lo que indica que su desempeño ha sido más que destacado en la edición anterior, así como también dentro de las competencias domésticas.