La SUI convoca a Asamblea

LA SOCIEDAD UNION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS DE RANCHOS

CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

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La Comisión Directiva de la Sociedad Unión Italiana de Socorros Mutuos de Ranchos convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria para el día Viernes 8 de Mayo de 2026 a las 19:00 hs., en el Salón Pedro Petrocelli de la Institución sita en San Martín y Gandulla Nº 3127de la ciudad de Ranchos para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:



1) Consideración del Acta de la anterior Asamblea.

2) Designación de dos socios para refrendar el acta juntamente con la Presidente y Secretaria.

3) Motivos por el cual se realiza la Asamblea fuera de término.

4) Consideración de la Memoria, Balance General. Estados Contables. Cuadros anexos. Informe del Auditor Externo del Ejercicio Económico del año 2025.

5) Consideración del valor de la Cuota Social.

La Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora después de fijada la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios.



Inés Brambilla Silvia Gelabert Secretaria Presidente