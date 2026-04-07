Difícil Cobertura MIM (Maestro de Música) para EEA N°1 de General Paz

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud de la Inspectora de Ed. Artística Prof. ANDREONI Analisa, llama a difícil cobertura para módulos de MIM (maestro de música) para EEA N°1 de General Paz

Los interesados deberán enviar la inscripción en horario de 08:00 a 16:00 hs la solicitud en un único PDF al correo :

sad041listados@abc.gob.ar

publicidad

Inscripción, presentación de antecedentes y Proyectos Pedagógicos a la Secretaría de Asuntos Docentes: Del 13/04 al 15/04

Remisión de las Inscripciones y documentación a la Comisión Evaluadora por parte de la SAD: Del 17/04 al 20/04

ASISTENCIA TÉCNICA – DIFÍCIL COBERTURA ARTÍSTICA A CARGO DE LA INSPECTORA

Analisa Andreoni

Viernes, 10 abril · 18:00 – 19:00

Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires

Información para unirse a la reunión de Google Meet

Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/ign-xqta-ces

O marca el: (US) +1 267-540-8033 PIN: 340 050 329#

COMISIÓN EVALUADORA TITULAR:

Equipo directivo: Damian Novelino

Par docente: Daniel Chanthalansy

Par docente extrainstitucional: Giuliana Cappelleti

COMISIÓN EVALUADORA SUPLENTE

Equipo directivo: Corina Bronzatti

Par docente: Ivana Lorenzin

Par docente extrainstitucional: Nicole Zacarias

Importante: al momento de la inscripción el/la aspirante deberá adjuntar al formulario de inscripción, en un único archivo pdf la siguiente documentación, que tendrá carácter de declaración jurada:

● Propuesta Pedagógica, ajustada a los contenidos propuestos por la EEA, encuadrado en la Propuesta curricular para las Escuelas de Educación Artística (no debe replicarse, sino que debe demostrar un desarrollo de elaboración personal, con los encuadres citados. En caso de requerir la utilización textual de alguno de estos insumos, deberá incluir la cita correspondiente.)

● Curriculum Vitae, cuyas probanzas podrán ser requeridas en caso de considerarse necesario. (ver archivo adjunto Planilla para la presentación de Antecedentes)

● Documento Nacional de Identidad

● Título de Nivel Terciario y/o Secundario o analítico completo

Para tomar conocimiento del procedimiento por el cual se llevará a cabo la Difícil Cobertura, orientaciones para la confección de la Propuesta y los ítems a evaluar en cada instancia se solicita la lectura de la DISPOSICIÓN 50/2023, ANEXOS: I, II, III, V, VI, VIII, IX y X): Disponible en: https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2023-11/DISPO-2023-50-GDEBADEARDGCYE_0.pdf

Lectura sugerida del marco regulatorio de las Escuelas de Educación Artística

● Ley N° 26.206 – Ley Nacional de Educación

● Ley N° 13.688 – Ley Provincial de Educación

● Ley N° 26.150 – Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) – Año 2006

● Ley N° 14.744 – Ley Provincial de Educación Sexual Integral (ESI) – Año 2015

● Decreto N° 2299/11 Reglamento General de instituciones educativas de la Prov. De Buenos Aires. Artículos: 38 al 41 y 72.

● Resolución N° 111/10 La Educación Artística en el Sistema Educativo

● Resolución 771/23

● Comunicación Conjunta 1/23

Anexo: Reseña del Proyecto Institucional

En el marco de los 50 años de la última dictadura cívico militar y los 10 años de la EEA Nº1 Violeta Parra

La E.E.A. Nº1, hasta el 2022 llamada Escuela de Educación Estética, se creó el 23/05/2016, teniendo su Resolución de creación en diciembre del 2015 y formalizando su inauguración el 14 de Julio de 2016.

Forma parte de las más de 70 escuelas de artística de la provincia de Bs. As. De enseñanza vocacional no obligatoria y gratuita. En 2019 se le impuso el nombre de la artista chilena “Violeta Parra” por votación abierta a la comunidad.

En 2023 se concretó el cambio de nombre de Escuela de Educación Estética a Escuela de Educación Artística, logrando con ello los primeros diseños curriculares en más de 45 años de historia. Funciono en el primer tiempo en la E.P.Nº1 y desde Abril de 2023 en la sede de la E.P.Nº4.

La escuela ofrece cuatro lenguajes artísticos, música, plástica, literatura y teatro, para niños y niñas de 5 a 11 años de edad. Desde el año 2023 se aprobaron talleres artísticos destinados a adolescentes de 12 a 18 años de edad, quienes trabajan bajo el marco de la resolución 771/23.

Anexo: Contenidos mínimos (771/23)

Realizar el proyecto seleccionando un solo ciclo.

EL SONIDO:

• Las fuentes sonoras. El cuerpo.

Ejecución corporal con diferentes segmentos corporales: pies, palmas, dedos, muslos, entre otros, en diferentes contextos sonoros/musicales. Composición de secuencias rítmicas con percusión corporal para acompañar rítmicamente discursos poéticos y musicales.

• El entorno cotidiano:

Exploración y ejecución de objetos sonoros del entorno e instrumentos no convencionales. Modos de acción y uso de mediadores externos e internos. Identificación de fuentes sonoras a partir de las cualidades referenciales de los sonidos. Identificación y selección de sonidos relacionados en función de sus atributos y posibles parámetros: timbre, duración, altura, sonoridad en diferentes contextos. Niveles de contraste que presentan los sonidos para establecer relaciones y comparaciones simples en contextos sonoros/musicales.

Composición de narrativas sonoras en relación con estímulos visuales, literarios, de movimiento, dibujos animados, entre otros. Representación gráfica resultante o creada con anterioridad a las narrativas sonoras.

• La Voz:

Exploración de la voz hablada y sus posibilidades expresivas al abordar textos poéticos: rimas, coplas,

adivinanzas, cuentos breves, relatos. Exploración y ejecución con la voz cantada en canciones o melodías sin texto atendiendo al contorno melódico, ámbito, fraseo y respiración, ajustes métricos en las entradas y cierres de frases, relación rítmica-texto-melodía y densidad cronométrica. Canciones que alternan distintas acciones: cantar y percutir, cantar y chistar, escuchar y caminar. Texto-melodía y la alternancia del canto con otras acciones: percutir, sacudir, chistar, etc. Improvisación e imitación de motivos melódicos y rítmicos cortos sobre juegos de concertación (solista-tutti).

LAS ORGANIZACIONES MUSICALES EN EL TIEMPO

• Ritmo libre:

Ejecución concertada de sucesiones de eventos sonoros con y sin lectura guiada como descriptores del ambiente cotidiano. Secuencias sonoras con pautas temporales de continuidad y discontinuidad, regulares e irregulares, aceleraciones y desaceleraciones, detenciones, pausas y silencios. Narración sonora a partir de estímulos visuales, literarios y de movimiento. Pautas de ejecución en relación con la sucesión, la alternancia y la superposición tímbrica, apertura y cierre formal. Representación gráfica y lectura guiada de combinaciones de sonidos aislados y encadenamientos sonoros en el contexto de estímulos literarios (cuentos breves, coplas, adivinanzas, otros). Concertación grupal e individual de relatos sonoros con referencias temporales desde el lenguaje verbal (antes, después, entre, primero, último), gestuales y gráficas como ordenadores de la ejecución.

• Ritmo medido:

Unidades de medida: tiempo en sonido, tiempo en silencio, motivos rítmicos cortos, ostinatos. Exploración del tempo con relación al tiempo musical. Velocidad: moderado, rápido, lento. El juego musical: juegos de palmas, con y sin desplazamientos, juegos con objetos. Identificación auditiva y ejecución corporal e instrumental del ritmo musical en relación con otros elementos del discurso: la melodía, la forma, la textura.

Motivos rítmicos característicos de la obra musical. Representación gráfica analógica de secuencias rítmicas breves en el contexto de la obra musical. Exploración de las relaciones entre la acentuación prosódica y la acentuación rítmica sobre textos poéticos (coplas, adivinanzas, trabalenguas, cuentos de nunca acabar, etc.).

Ejecuciones corporales, vocales e instrumentales atendiendo a la congruencia lexical entre el ritmo musical, la palabra hablada y el movimiento. Ejecución de arreglos vocales e instrumentales aplicados a canciones, textos literarios o secuencias de movimiento a partir de la improvisación guiada y la imitación como herramientas para la composición. Modos de acción y uso de materiales sonoros en relación con las características relevantes de la obra y las posibilidades motrices. El juego musical. Pautas temporales y formales de concertación. Pistas grabadas.

• Formas de concertación:

Ejecución vocal e instrumental en distintos tipos de intervenciones según los roles de ejecución sobre acuerdos temporales (unísonos, alternancia solista grupo, alternancias uno a uno, dúos, tuttis).

Representación gráfica de esquemas analógicos como apoyo visual y registro de las intervenciones en distintos puntos del discurso musical (apertura y cierre de frases completas, antecedentes consecuentes) y relaciones de sucesión y simultaneidad básicas. Improvisación e imitación de movimientos corporales en relación con la distribución de roles sobre fragmentos cortos con pulsación regular.

• La Forma:

Identificación auditiva de la forma canción: relaciones musicales vinculadas al texto (estrofa y estribillo) y a las partes instrumentales (introducción y coda). La frase musical como unidad de sentido completa (antecedente-consecuente) y estructurante de secciones más extensas. Identificación auditiva de esquemas formales con repetición y cambio sobre obras instrumentales bipartitas (esquemas formales A-A, A-B).

Representación gráfica y lectra guiada.

Perfil del docente:

Se espera que el docente a cargo sea capaz de elaborar e implementar un Proyecto Pedagógico innovador y contextualizado en el Nivel y en las normativas vigentes en general. Trabajar en articulación con docentes de la institución. Tener en cuenta que el espacio indaga y hace hincapié en la producción artística con la música como eje. Favorecer la creación colectiva para potenciar el acercamiento al campo del conocimiento como perspectiva desde la cual comprender y construir conocimientos sobre la realidad. Promover el proceso de construcción grupal, colaborativo y solidario en función de la producción poética.

Se espera un abordaje tanto disciplinar como multidisciplinar, interdisciplinar y de articulación entre disciplinas en los cuales este presente las perspectivas transversales (derechos humanos, educación ambiental integral, construcciones culturales, tecnología aplicada, educación sexual integral e inclusión en clave de igualdad.

Orientaciones para realizar el Proyecto acorde al PI:

El proyecto a realizarse deberá tener en cuenta instancias fundamentales para la EEA, como Semana de las Artes, Expo Distrital de ESI, Feria ACTE de Ciencias, Arte y tecnología, articulación con Instituciones del nivel y la Muestra Anual y, especialmente este año, los 50 años del último golpe cívico militar y los 10 años de nuestra escuela.