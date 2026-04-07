Política y religión: Kicillof recibió a pastores y crecen los reclamos por la situación social

Iglesias evangélicas y católicas advierten por el aumento de la pobreza y la fragilidad del tejido social.
En un contexto de creciente deterioro social y económico, el gobernador Axel Kicillof mantuvo un encuentro con autoridades pastorales evangélicas para analizar la situación del país, marcada por el aumento sostenido de la pobreza a nivel nacional. La reunión se produjo en medio de una fuerte preocupación por el impacto del ajuste, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de la demanda en comedores y espacios comunitarios. Según trascendió, uno de los ejes centrales del diálogo fue la necesidad de reforzar la asistencia social y sostener el entramado comunitario frente a un escenario que golpea con mayor dureza a los sectores más vulnerables.
Durante el encuentro, también se destacó el rol de las iglesias en los territorios, donde muchas veces funcionan como primera red de contención ante la crisis. En ese sentido, se hizo hincapié en la importancia de la convivencia ciudadana y el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales y religiosas para evitar una mayor fragmentación social. Sin embargo, el trasfondo de la reunión expone una realidad compleja: el crecimiento de la pobreza y la desigualdad ya no es una advertencia aislada, sino una preocupación extendida que atraviesa tanto al ámbito político como al religioso.
El encuentro se dio pocos días después de que, en el marco de la última Semana Santa, obispos y referentes católicos expresaran a La Tecla su preocupación por la realidad económica y social. Las advertencias no fueron aisladas: desde distintas diócesis coincidieron en señalar un empeoramiento de las condiciones de vida y una creciente presión sobre los espacios de asistencia social.
El obispo de Quilmes, Carlos José Tissera, fue contundente al describir el panorama: “La situación social y económica que estamos viviendo la calificaría como preocupante”. Según explicó, los programas de asistencia que sostienen gran parte de la ayuda en los territorios presentan serias dificultades. “Los montos se encuentran prácticamente congelados desde hace mucho tiempo”, advirtió, y agregó que los recursos “quedan desfasados frente al aumento del precio de los alimentos”. A esto se suma la caída de las donaciones, ya que “a muchas familias apenas les alcanza para cubrir sus propias necesidades básicas”.
Desde la diócesis de Azul, Hugo Manuel Salaberry profundizó el diagnóstico con una mirada estructural. “Estamos en una situación dura, áspera, conflictiva que genera más desunión”, afirmó. El obispo cuestionó políticas económicas que, a su entender, afectan el empleo, especialmente en sectores como la industria textil y la construcción, clave por su capacidad de generar trabajo. “Para la mayoría de nuestra gente, el patrimonio es su trabajo. Si no tiene trabajo pierde el patrimonio”, sostuvo, al tiempo que describió un clima social cada vez más fragmentado.
En Bahía Blanca, el obispo auxiliar Pedro Fournau también puso el acento en el deterioro del mercado laboral y sus consecuencias. “Hay una gran preocupación por conservar el trabajo y por la necesidad de sumar ‘rebusques’ para llegar a fin de mes”, señaló. Además, alertó sobre la dificultad para sostener programas sociocomunitarios y el avance de problemáticas como las adicciones y la ludopatía entre jóvenes, en un contexto donde “cuando se corre el Estado y se debilita la comunidad, aparece el narcotráfico dando sus propias respuestas”.
Las distintas voces eclesiásticas coinciden en un punto central: el aumento de la demanda social es el principal termómetro de la crisis. “Cuando la gente empieza a venir cada vez más a tu puerta, el asunto no está bien”, resumió Salaberry. En ese marco, tanto la Iglesia como el gobierno bonaerense reconocen la importancia de sostener el tejido comunitario, aunque las advertencias sobre el avance de la pobreza y la fragilidad social marcan un escenario que, lejos de estabilizarse, continúa profundizándose.
Fuente: La Tecla
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