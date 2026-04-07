Monte: Dos robos de camionetas en menos de 24 horas

La vecina ciudad de San Miguel del Monte está en alerta por la sustracción de dos camionetas en menos de 24 horas.

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Gran preocupación tras el robo de camionetas Toyota Hilux en menos de 24 horas. “Una roja perteneciente a Pablo Budd, fue sustraída anoche a media cuadra del Club San Miguel, en Avenida San Martín y Rivadavia. Horas después, denunciaron el robo de una Hilux blanca que era de un joven de la localidad. Mientras avanzan las investigaciones policiales, ambas familias solicitan la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que permita recuperar los vehículos”, informó el medio Monte al día.

Horas más tarde, ayer, se denunció el robo de una segunda camioneta: una Toyota Hilux blanca. Jorge Hernán Vázquez, tío del damnificado, publicó en redes sociales un desesperado pedido de colaboración: “¡Por favor!!! Tiene que aparecer!!! Era la camioneta de mi sobrino!!!!”.

En la publicación se muestran varias imágenes de la Hilux blanca, incluyendo vistas laterales, frontal, trasera y con la caja de carga visible. Jorge Hernán Vázquez también expresó: “Nos robaron la camioneta anoche!!!! A cualquiera que nos dé información le vamos a agradecer”.

Hasta el momento se desconoce si existen cámaras de seguridad en los lugares de los hechos que hayan captado el momento de los robos o la circulación de los vehículos por San Miguel del Monte.

Ambos robos fueron denunciados ante las autoridades locales, que ya investigan los hechos.

Fuente: Monte al día