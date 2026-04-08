El Comando de Prevención Rural infraccionó a seis personas de sexo masculino por caza ilegal

El Comando de Prevención Rural de Gral. Paz procedió a la interceptación de tres personas mayores de edad oriundos de esta localidad, quienes se encontraban realizando caza ilegal.

publicidad

Los mismos, estaban acompañados de 5 perros de la raza galgo, sobre camino rural conocido como Bajada al Negrete, cuartel IV de este medio. Al momento de la identificación, no contaban con piezas en su poder. Se inician actuaciones de rigor.

De igual manera, se procedió a la interceptación de otras tres personas de sexo masculinos, también oriundos de esta ciudad, quienes circulaba en vehículo Chevrolet Astra, acompañados por 5 perros galgos, teniendo en su poder una liebre sin vida.

Los mismos fueron interceptados en el camino rural conocido como bajada al Tajamar. Se procedió al decomiso del animal y posteriormente se labraron actuaciones contravencionales por transgredir lo normado en la ley 10.081 (Código Rural) con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario.