Abierto solo a proveedores del distrito de General Paz.
Materiales solicitados:
Ropa de trabajo marca Ombú o similar calidad.
Color azul
El equipo consta de 2 camisas 2 pantalones
1 par de calzado de seguridad.
Características del Calzado de Seguridad BOTIN FRANCES o ZAPATO (para uso dieléctrico).
CANTIDAD A APROVISIONAR:
45 Camisas
45 Pantalones
25 Buzos abrigo color azul
4 Pares zapatos de seguridad
18 Pares botín dieléctrico
Camisas, pantalones y buzos presupuestar con banda refractaria.
PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS MIERCOLES 15 DE ABRIL 2026 14:00 hs.
ENTREGA ANTES DEL 30-04-26.
PRESENTAR OFERTAS EN SOBRE CERRADO CON LA LEYENDA:
CONCURSO DE PRECIOS
ROPA DE TRABAJO
PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXX
INFORMAR CONDICIONES DE PAGO. (PUEDE PRESENTARSE MÁS DE UNA)
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA