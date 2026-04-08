Concurso de precios ropa de trabajo

Abierto solo a proveedores del distrito de General Paz.

Materiales solicitados:

Ropa de trabajo marca Ombú o similar calidad.

Color azul

El equipo consta de 2 camisas 2 pantalones

1 par de calzado de seguridad.

Características del Calzado de Seguridad BOTIN FRANCES o ZAPATO (para uso dieléctrico).

CANTIDAD A APROVISIONAR:

45 Camisas

45 Pantalones

25 Buzos abrigo color azul

4 Pares zapatos de seguridad

18 Pares botín dieléctrico

Camisas, pantalones y buzos presupuestar con banda refractaria.

PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS MIERCOLES 15 DE ABRIL 2026 14:00 hs.

ENTREGA ANTES DEL 30-04-26.

PRESENTAR OFERTAS EN SOBRE CERRADO CON LA LEYENDA:

CONCURSO DE PRECIOS

ROPA DE TRABAJO

PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXX

INFORMAR CONDICIONES DE PAGO. (PUEDE PRESENTARSE MÁS DE UNA)

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA

