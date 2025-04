Nicolás Demario peleará en Niágara ante Arnold González

El 18 de abril el ranchero Nico Demario será protagonista de la pelea estelar de la noche neoyorkina, al enfrentarse al local, Arnold «AG» González. El combate será televisado por ESPN Knockout.

Hace dos meses y medio que Nico viene preparándose fuertemente para volver a subirse a un ring en lo que será la pelea Nº 29 en su carrera profesional, y lo hará en un gran escenario.

Los entrenamientos se llevan adelante no solo en Ranchos, sino en otros gimnasios de la zona, con miras a llegar de la mejor manera a este nuevo desafío que se plantea el púgil de 31 años, y con el objetivo de llegar a los 66 kilos.

Las dos peleas principales han sido anunciadas para el primer show de 2025 de All Star Boxing, Inc desde el Seneca Niagara Resort & Casino, en Cataratas del Niágara, New York.

La serie etiquetada «Seneca Fight Night» verá el regreso del invicto favorito de la ciudad natal Mikiah Kreps (9-0 3 KO’s) enfrentándose contra Danielle «Holliwood» Bennett (9-2 2 KO) de St Joseph, MO en una co-Feature de 10 asaltos. Sin embargo, el evento principal es otra batalla de 10 rounds donde Arnold «AG» González de Nueva York (16-1 8 KO’s) se enfrenta a Nicolás «Nico» Demario. Toda la acción podrá verse en vivo a través de la señal ESPN Knockout (desde las 9:00 PM/EST local).

Arnold González, de 30 años, es ecuatoriano nacionalizado estadounidense, y busca brillar en su regreso a Nueva York como titular por segunda vez en su carrera en Seneca. En el camino se encontrará con un experimentado rival, como lo es Nicolás Demario (17-8-3 11 KO’s).