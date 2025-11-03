Milei anunció a Diego Santilli como Ministro del Interior

Tras la salida de Catalán el Gobierno anunció que el diputado bonaerense asumirá la relación con los gobernadores

publicidad

El presidente Javier Mieli anunció que Diego Santilli asumirá como ministro del Interior, un área clave dentro del gabinete nacional, ya que acciona vínculos con las provincias, y es la figura del equipo de Gobierno encargada de entablar diálogo con los gobernadores

A través de un posteo en las redes sociales, el primer mandatario anunció esta tarde que el actual diputado -y flamante reelecto por la provincia de Buenos Aires- asumirá el reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció el viernes último a la par de la dimisión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR:

Bienvenido Colo Santilli.



Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.… pic.twitter.com/8IHIUkVT5O — Javier Milei (@JMilei) November 2, 2025

“TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli”, anunció Javier Milei durante a tarde del domingo, en un posteo en el que aclaró, además, que “las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

Santilli ganó las elecciones del domingo último por la Provincia de Buenos Aires tras asumir el reemplazo de José Luis Espert al de la oferta electoral del oficialismo, y durante el fin de semana defendió la decisión del presidente de marginar al Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de las negociaciones abiertas con los mandatarios en búsqueda de consenso para la aprobación de las leyes que el gobierno considera “claves”, en la etapa que viene.

Infocielo