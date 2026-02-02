Más de 10 años de búsqueda: En el día de su cumpleaños, la familia de Camila Cinalli pide justicia

Camila cumplió el domingo 26 años de edad. La joven que desapareció en Monte, y hasta ahora, solo hay un silencio ensordecedor.

Camila Cinalli, desaparecida desde el 29 de agosto de 2015 en Monte, zona urbana y con cámaras. Este hecho sigue siendo un total misterio y salpicó al municipio y a la policía de la provincia. Sucedió en la vecina ciudad, que en aquel entonces con taba con cerca de 20.000 habitantes.

El 29 de agosto, de no dar con su paradero, se cumplirán 11 años de la desaparición de Camila, que continúa siendo buscada por las fuerzas públicas, y el caso mantiene en vilo a San Miguel del Monte.

María José Herrera -Majo-, la madre de la joven, no ha desistido en la búsqueda y además no pierde oportunidad para encabezar marchas y promover movilizaciones. En los últimos meses se ha enfocado en las redes sociales reclamando justicia.

Una muestra de ello, es que en el día de su cumpleaños a las 18 hs., colocaron un cartel en la plaza principal de la ciudad, conocida también como «La Plaza de los Pibes» -en homenaje a los chicos asesinados por uniformados de la bonaerense-.

Majo, en entrevistas con M24N, denunció que hay personas que no declaran por temor o porque están amenazadas; y que existen sujetos que estuvieron involucrados en el 2015, que deberían dar explicaciones.

También criticó el accionar policial (hoy Comunal), se mostró dolida por la falta de empatía de quien en ese entonces era el comisario. «Yo iba todos los días a la comisaría», recordó. Comentó que el jefe de la bonaerense local, cuando insistió que le tomen la denuncia, le dijo que había que esperar «Porque seguro se fue sola».

«Hasta las propias amigas tienen miedo de hablar; hasta el día de hoy pido a la Justicia que las llamen a declarar, para que den alguna pista. Ella no se fue sola. Tenemos dos imputados».

Esta madre que, a pesar de las críticas jamás bajó los brazos, vinculó desde un principio la desaparición de su hija al narcotráfico, a la prostitución y a la policía. Sostiene que es víctima de una red de trata de personas y que está fuera del país.

El Ministerio de Seguridad solicita información que conduzca directamente a encontrar a Camila Katherine Cinalli.

Información de la persona buscada:

Fecha de nacimiento: 01/02/2000

Fecha de desaparición: habría desaparecido en la localidad de San Miguel del Monte, Buenos Aires. Entre las últimas horas del día 29 de agosto y las primeras horas del 30 de agosto de 2015.

Recompensa: $ 3.000.000

Denuncias anónimas Tel. 134. Programa Nacional de Recompensas.

Fuente: web Ministerio de Seguridad.

Fuente nota: M24Noticias

Nota de monte24noticias.com.ar: https://www.facebook.com/reel/865392299746286