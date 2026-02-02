Incendios en la Patagonia: Buenos Aires envió brigadistas y equipamiento pesado

La medida responde a una solicitud de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y se enmarca en el Sistema Federal de Manejo del Fuego.

En una muestra de solidaridad federal y compromiso con la preservación ambiental, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, desplegó este último fin de semana un operativo de asistencia inmediata para colaborar en la extinción de los incendios forestales que afectan al sur del país.

Tras la solicitud y la aprobación, el gobernador Axel Kicillof dispuso el envío inmediato de recursos humanos y logísticos para asistir en la emergencia, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, movilizó un cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales, cuyo equipo está compuesto por motosierristas, motobombistas y personal táctico, todos certificados y equipados para operar en terrenos de alta complejidad y difícil acceso.

Además, confirmaron que, ante la topografía complejo de Chubut, se decidió también el envío de una flota de 17 vehículos adaptados para la emergencia.__IP__

14 camionetas (4×2 y 4×4) para transporte rápido y logística.

Un Camión Autobomba 4×4 URO, una unidad de gran capacidad diseñada específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles.

Dos Vehículos UTV con kit forestal, esenciales para llegar a las «zonas rojas» donde los vehículos convencionales no pueden acceder.

Por último, detallaron que el contingente bonaerense tiene como objetivo prioritario el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, donde el comportamiento del fuego tiene comportamiento extremo.

«Esta colaboración constituye un ejemplo de solidaridad y profesionalismo en el marco de la emergencia climática que afecta la región patagónica», destaca el informe oficial de la operación.

