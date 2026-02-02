Cursos y capacitaciones en el Centro de Formación Laboral

Pronto iniciará un nuevo ciclo lectivo, con él, las propuestas que tiene el Centro de Formación Laboral de General Paz Nº 401.

En este 2026, las inscripciones estarán abiertas de manera presencial el 12 y 13 de febrero, a las 18 horas; y las cursadas comenzarán el 3 de marzo. Para más información, acercarse al CFL, sito en el Centro Universitario (Yrigoyen esquina Luis Giles Nº 1119).

Las propuestas en Ranchos son las siguientes:

Instalador/a de sistemas eléctricos de energía renovable

Capacitación en lengua de Señas (Réplica 2025)

Elaborador/a de pastas alimenticias

Operador/a de maquinaria para la confección de indumentaria

Auxiliar de Márketing de Productos

En Villanueva:

Gasista Domiciliario (Marzo-Julio)

Más info en el CFL o al Instructor: 2241-553541

En Loma Verde:

Gasista de unidades unifuncionales (Marzo-Diciembre)

Más info en el CFL o al Instructor: 2241-682453

*Los cursos y capacitaciones son Oficiales