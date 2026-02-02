Las Inferiores del Verdinegro empiezan hoy la pretemporada

El Club Atlético ranchos invita a los chicos que quieran sumarse a los entrenamientos, que darán inicio en el día de hoy.

Las categorías juveniles de fútbol del Club Atlético Ranchos iniciarán la pretemporada este lunes 2 de febrero. Las divisiones séptima y sexta están citadas a las 18 horas, mientras que la quinta y la cuarta tienen que asistir a las 19 horas.

Todos los jugadores que se presenten en el entrenamiento deberán llevar: Botines; Zapatillas; Medias largas; Canilleras; Indumentaria del Club (o cualquier prenda verde o negra).

Por otro lado, aclaran que “no se permitirá ser parte del entrenamiento con camisetas de cualquier otro Club”.

“Invitamos a todos los jugadores que quieran ser parte de la institución a iniciar la pretemporada. A los que ya forman parte del equipo, bienvenidos nuevamente. El campeonato está cada vez más cerca”, invitan desde el Verdinegro.