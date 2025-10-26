Llega a Laurel el 1° “Ranchos Diseña”

Laurel Casa de Artes anunció a través de sus redes que ya está en marcha una nueva iniciativa. En esta oportunidad, será la moda y el diseño los protagonistas.

publicidad

“Hoy compartimos este hermoso proyecto del 1° Ranchos Diseña, un encuentro de dos días, que organizamos junto personas muy queridas y comprometidas con la creación, la indumentaria y el trabajo artesanal desde hace muchos años”, comienzan explicando.

“No será solo un desfile, será una experiencia de exposiciones, charlas de especialistas, showroom de indumentaria artesanal y accesorios. Un espacio de encuentro muy necesario y que muchos esperábamos”, detallan.

La propuesta, tendrá lugar el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, con Entrada Gratuita en Laurel Casa de Artes Ranchos.