La Patrulla Rural detuvo a tres hombres por caza ilegal

El Comando de Prevención Rural de General Paz detuvo a tres hombres mayores de edad provenientes de la localidad de Florencio Varela, que se encontraban realizando cacería ilegal en un campo de la zona.

La detención fue posible gracias a la alerta por vecinos del lugar, los cuales informaron de la presencia de cazadores, divisando a tres masculino dentro de un Campo realizando cacería de fauna silvestre, con perros galgos.

Las autoridades labraron las correspondientes contravenciones por infracción a la Ley 10.081 (Código Rural).

Interviene en el caso el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.