Cerraron las elecciones con buen debut de la BUP, poca participación y sin denuncias

Tuvo buena recepción el nuevo sistema de votación y no se registraron reclamos. La participación fue la más baja desde 1983: 66%.

A las 18 cerraron las mesas en todo el país para las elecciones legislativas 2025, con el debuto de la Boleta Única Papel y una baja participación. Ahora las principales fuerzas esperan con expectativas las cifras que empezarán a conocerse desde las 21.

En esta elección se votó para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales que ocuparán sus bancas en el Congreso desde el 10 de diciembre. La participación electoral fue muy baja, y según la Cámara Nacional Electoral cerró con el 66% del padrón.

Se trata de la elección con más baja participación desde la vuelta de la democracia en 1983. Si se compara con elecciones legislativas, en 2021 fue de 71,1%; en 2017 se alcanzó 77,6% y 2013 se ubicó en 77,6%.

Hasta ahora, la mayor novedad de los comicios es el debut de la BUP, que tuvo una recepción positiva en todo el país. Hubo elogios por la agilidad para sufragar, aunque al momento del recuento se sabrá fehacientemente si es que el nuevo sistema no generó confusiones que se reflejen en un eventual aumento del voto nulo.

El reemplazo de la vieja lista sábana partidaria resultó hasta ahora positivo para la fiscalización y no se registraron denuncias por irregularidades con las boletas ni robo de las mismas, ya que es entregada en mano a cada votante por la autoridad de mesa.

