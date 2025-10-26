Fuerza Patria ganó en General Paz por menos de 400 votos

Una jornada diferente se vivió en las presentes Elecciones Legislativas Nacionales, con la implementación de la BUT (Boleta Única Papel). No obstante, no se registraron inconvenientes, y debutó con gran éxito.

En General Paz, el porcentaje de votantes fue casi igual al de las elecciones de agosto, donde el 69,50% de los electores se acercó a las urnas, y en esta oportunidad fue del 69,32%. Como dato a tener en cuenta, es que el grueso de la concurrencia se produjo en las últimas horas de la jornada.

Los resultados, comenzaron a conocerse a los pocos minutos de cerrados los escrutinios, y antes de las 20 horas ya se había completado el recuento de votos en las 40 mesas distribuidas en las cuatro localidades del partido de General Paz.

Extraoficialmente los números, dan como ganadora a Fuerza Patria por 362 votos más que su principal oponente; con 3931 votos (50,63 %), frente a los 3569 (45,97%) de La Libertad Avanza. Provincias Unidas logró 118 votos (1,52 %) y la Izquierda Unida 145 (1,87 %).

A partir de las 21 horas, se podrá consultar el resultado oficial a través de la aplicación Legislativas 2025.

Cabe remarcar, que, en la Quinta Sección Electoral, La Libertad Avanza viene imponiéndose en la mayoría de los distritos; sin embargo, General Paz, junto a Pila, Castelli y General Guido, son unas de las pocas localidades donde el oficialismo no ganó.