Milei celebró el triunfo libertario y convocó a un acuerdo con gobernadores y legisladores

Tras obtener más del 40% en las elecciones legislativas, el Presidente anunció el inicio de una etapa de consensos y reformas. Destacó el debut de la Boleta Única de Papel y agradeció el apoyo del PRO

El presidente Javier Milei habló desde el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en el Hotel Libertador, donde celebró la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas y anunció el comienzo de una nueva etapa política. “Hoy pasamos el punto bisagra, comienza la construcción de la Argentina grande”, afirmó ante la militancia.

Un triunfo nacional y un llamado al diálogo

Con más del 95% de las mesas escrutadas, LLA alcanzó el 40,81% de los votos para la Cámara de Diputados y se impuso en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe. El peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, obtuvo el 31,6%. En la elección de senadores, el oficialismo ganó en seis de los ocho distritos en disputa.

“Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad”, dijo Milei desde el escenario, acompañado por su hermana Karina, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Luis Caputo y Guillermo Francos.

“Basta de populismo” y agradecimientos al PRO

El mandatario destacó la alianza con el PRO y agradeció a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Luis Petri por “aunar fuerzas para terminar con el populismo”. También valoró el trabajo de Francos y Caputo, y celebró el debut de la Boleta Única de Papel, que calificó como “maravilloso”.

“Estamos a favor de un sistema democrático transparente. Este sistema termina con la trampa y fue un éxito en todo el país”, expresó.

Mayorías en el Congreso y acuerdos políticos

Milei subrayó que LLA pasará “de 37 diputados propios a 101” y “de 7 senadores a 20”, lo que, sumado a aliados del PRO y otros espacios dialoguistas, le permitirá alcanzar cerca de 110 legisladores. “Desde el 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina”, afirmó.

El Presidente anunció que buscará consensos con gobernadores y legisladores provinciales para avanzar en las reformas estructurales. “Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir estos acuerdos. Ahora sí podremos transformar en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, aseguró.

Una nueva etapa de gobierno

Milei calificó la jornada como “el inicio de la Argentina grande” y dijo que los próximos dos años estarán marcados por el impulso reformista. “Tenemos la responsabilidad de dejar los intereses partidarios de lado y pensar como país. Vamos a impulsar las reformas que aún faltan para lograr ese futuro”, sostuvo.

El mandatario cerró con una frase que sintetizó su mensaje político: “Basta de populismo, populismo nunca más”.

BAE Negocios