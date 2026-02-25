Listado de Emergencia Educación Especial

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud de la Inspectora de Educación Especial Rosana H SALADINO, informa apertura de la inscripción al listado de Emergencia para la Modalidad de Educación

Especial Según DISPO – 2025 – 9 – GDEBA-DEEDGCYE; para los cargos que se detallan a continuación.

Maestro/a para estudiantes con Discapacidad Motora (DM).

Maestro/a para estudiantes con Discapacidad Intelectual (DI).

Maestro/a para estudiantes con Discapacidad Auditiva (SH).

Trastornos Emocionales Severos (TP)

Maestro/a de Educación temprana (CE) (ET)

Maestro/a de Propuesta Curricular complementaria (PCC)

Maestro/a de Formación Técnica

Maestro/a Integrador laboral (LA)

Maestro/a Formación General (FG)

Asistente Educacional (AE)

Asistente Social (AS)

Preceptor/a (PR)

INSCRIPCIÓN: del 3/03/26 al 5/03/26.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

Declaración Jurada (se requiere que los aspirantes en la planilla de inscripción determinen el o los cargos a los que aspiran)

DNI

Título secundario.

Título terciario y/o universitario o constancia de título en trámite.

Constancia de alumna/o regular o de matriculación a la carrera 2026

Porcentaje de Materias aprobadas actualizados al ciclo 2026 de la carrera.

Certificación de servicios si los tuviere (Formulario 354).

La entrega de documentación habilitada es el Correo Electrónico de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD): sad041listados@abc.gob.ar . Todo en formato .PDF, en Asunto Indicar: EMERGENCIA ED. ESPECIAL –NOMBRE Y APELLIDO.