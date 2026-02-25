Listado de Emergencia Educación Especial

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud de la Inspectora de Educación Especial Rosana H SALADINO, informa apertura de la inscripción al listado de Emergencia para la Modalidad de Educación

Especial Según DISPO – 2025 – 9 – GDEBA-DEEDGCYE; para los cargos que se detallan a continuación.

  • Maestro/a para estudiantes con Discapacidad Motora (DM).
  • Maestro/a para estudiantes con Discapacidad Intelectual (DI).
  • Maestro/a para estudiantes con Discapacidad Auditiva (SH).
  • Trastornos Emocionales Severos (TP)
  • Maestro/a de Educación temprana (CE) (ET)
  • Maestro/a de Propuesta Curricular complementaria (PCC)
  • Maestro/a de Formación Técnica
  • Maestro/a Integrador laboral (LA)
  • Maestro/a Formación General (FG)
  • Asistente Educacional (AE)
  • Asistente Social (AS)
  • Preceptor/a (PR)

INSCRIPCIÓN: del 3/03/26 al 5/03/26.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

  • Declaración Jurada (se requiere que los aspirantes en la planilla de inscripción determinen el o los cargos a los que aspiran)
  • DNI
  • Título secundario.
  • Título terciario y/o universitario o constancia de título en trámite.
  • Constancia de alumna/o regular o de matriculación a la carrera 2026
  • Porcentaje de Materias aprobadas actualizados al ciclo 2026 de la carrera.
  • Certificación de servicios si los tuviere (Formulario 354).

La entrega de documentación habilitada es el Correo Electrónico de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD): sad041listados@abc.gob.ar . Todo en formato .PDF, en Asunto Indicar: EMERGENCIA ED. ESPECIAL –NOMBRE Y APELLIDO.

FORMULARIO DE INSCRIPCION EMERGENCIA Y DIFICIL COBERTURADescarga
