Bomberos de Ranchos adquirió un nuevo camión cisterna

Esta tarde, luego de un paseo por algunas calles de nuestra ciudad, Bomberos Voluntarios de Ranchos presentaron la Unidad Nº 10, recientemente incorporada al nutrido parque automotor, con el que cuentan.

En este caso, se trata de una unidad cisterna, con capacidad para 13.000 litros de agua que servirá como vehículo de apoyo ante emergencias por incendios.

El Jefe del cuerpo activo, Comandante Mayor Ricardo Novelino, explicó que se trata de un Camión Scania 230, modelo 2002, con cisterna de 13 mil litros de agua”

“Lo vamos a utilizar para abastecer a los demás en incendios estructurales; o cuando se necesite plantarse una autobomba, este lo abastece”, explicó.

La inversión realizada por Bomberos para adquirir esta nueva unidad, fue de aproximadamente 50 millones de pesos.

“Vamos renovando de a poquito”, sostuvo Novelino, visiblemente satisfecho por la incorporación de esta unidad, que se encuentran en excelentes condiciones, y llega para engrosar el muy completo equipamiento que cuenta el Cuartel.

La presentación en sociedad, fue hecha a través de un vivo en la cuenta de Facebook de Bomberos Voluntarios de Ranchos, y cosechó rápidamente numerosas felicitaciones y buenos deseos.