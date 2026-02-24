Amplia repercusión nacional e internacional por Influenza Aviar en Ranchos

En la mañana de hoy, dimos a conocer la noticia publicada en la página oficial de Senasa, donde daba cuenta de la detección de influenza aviar en un establecimiento avícola de nuestra ciudad. Este hecho, no solo generó alteraciones en el ritmo habitual de la granja donde se detectó el caso donde se activó el protocolo con vigilancia en el lugar y zonas de control; sino que incluso, se vio afectada la exportación de productos en todo el territorio argentino.

“Influenza aviar: Se confirmó un caso positivo en aves comerciales en Buenos Aires”, tituló el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), aclarando que el hecho ocurrió en Ranchos, donde “el SENASA detectó un brote de la enfermedad en un establecimiento de línea genética y activó su plan de contingencia”.

La detección se logró por diagnóstico de laboratorio, dando como resultado “un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral —reproductores padres pesados.”

Ante la importancia del hecho, los más importantes medios periodísticos del país, se hicieron eco de la noticia, lo cual se ve reflejado en las imágenes adjuntas.

“Tras la notificación al organismo sanitario de la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y la elevada mortandad de aves, veterinarios oficiales recolectaron las muestras y las remitieron al Laboratorio Oficial del SENASA en Martínez, que confirmó el resultado de IAAP H5”, explicaron desde el ente nacional.

Para la contención del virus, el organismo activó rápidamente su plan de contingencia, con la inmediata interdicción del establecimiento. En línea con el protocolo sanitario, se establece una Zona de Control Sanitario, conformada por una zona de perifoco de 3 km alrededor del brote, donde se intensifican las medidas sanitarias de contención, bioseguridad y restricción de movimientos; y otra área de vigilancia de 7 km alrededor de la zona de perifoco, donde se realizan tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

Posteriormente, entre las acciones sanitarias contempladas en el plan, los agentes del SENASA supervisarán el despoblamiento y la disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio.

Ante el hallazgo, el organismo informará oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y se suspenderán temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario como libre de la enfermedad. No obstante, por los resultados alcanzados en los últimos meses, Argentina podrá continuar comercializando con aquellos Estados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.

En caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el brote, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria, posibilitando la reactivación de las exportaciones aviares.

Cabe destacar que la producción destinada al mercado interno continuará desarrollándose con normalidad, dado que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne de aves ni de huevos.