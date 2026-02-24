Influenza aviar en Buenos Aires: confirmaron un caso en una granja avícola y activaron el protocolo

El SENASA detectó la enfermedad en un establecimiento de reproductores en Ranchos, interdictó el predio y estableció zonas de control. Se notificará a la OMSA y habrá suspensión temporal de exportaciones a determinados mercados.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves comerciales de la provincia de Buenos Aires.

El foco fue detectado en un establecimiento de reproductores padres pesados ubicado en la localidad de Ranchos, tras el análisis de muestras procesadas en el Laboratorio Oficial del organismo, en Martínez.

La intervención se produjo luego de que se notificara la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y una elevada mortandad en el plantel.

Veterinarios oficiales se trasladaron al predio, realizaron la toma de muestras y confirmaron por diagnóstico de laboratorio la presencia del virus H5 de alta patogenicidad.

Medidas preventivas: Se establecieron zonas de perifoco y vigilancia para contener la propagación del virus y preservar el estatus sanitario del país.Interdicción, despoblamiento y vigilancia epidemiológica en un radio de 10 kilómetros

Ante el resultado positivo, el organismo activó de inmediato su plan de contingencia y dispuso la interdicción del establecimiento afectado.

En línea con el protocolo sanitario vigente, se estableció una Zona de Control Sanitario con dos anillos de intervención: una zona de perifoco de 3 kilómetros alrededor del brote, donde se intensifican las medidas de bioseguridad y se restringe el movimiento de aves y productos; y un área de vigilancia de 7 kilómetros adicionales, en la que se desarrollan tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

Entre las acciones previstas, los agentes del SENASA supervisarán el despoblamiento del establecimiento y la disposición final de las aves afectadas, junto con la posterior limpieza y desinfección integral de las instalaciones. Estas medidas buscan cortar la circulación viral y evitar la diseminación hacia otros establecimientos avícolas de la región.

Medidas preventivas y notificación

Para reducir el riesgo de propagación de la IAAP, los establecimientos avícolas deben reforzar sus medidas de manejo, higiene y bioseguridad —Resolución N° 1699/2019—, que incluyen: inspeccionar periódicamente la integridad de las mallas antipájaros; verificar el correcto lavado y desinfección de vehículos e insumos; intensificar la limpieza en zonas de acumulación de materia fecal de aves silvestres (transmisores del virus); y reducir o eliminar las zonas con agua estancada que puedan atraer otras aves.

Para tenedores de aves de traspatio (domésticas no comerciales), se aconseja mantener a las mismas en espacios protegidos para evitar el contacto con ejemplares silvestres; utilizar ropa exclusiva de trabajo; higienizar y desinfectar periódicamente sus instalaciones; y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida en gallineros familiares.

Ante la observación de mortandades en aves o sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria, se deberá notificar inmediatamente al SENASA para su respuesta inmediata y atención de la sospecha. Cualquier persona puede dar aviso al Organismo en la oficina más cercana (por teléfono o personalmente); por WhatsApp, al (11) 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; o través del Formulario Avisá al Senasa, disponible en el sitio web oficial. Para mayor información sobre la enfermedad, ingresar en el micrositio oficial de influenza aviar.