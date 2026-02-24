La Nación vuelve a arremeter contra los municipios bonaerenses por las tasas

El gobierno de Javier Milei anunció la habilitación de un sitio web en el que se podrán “reportar” los valores de los tributos municipales. “Que nadie se quede con lo que es tuyo”, azuzó Adorni.
La guerra entre el gobierno nacional y los municipios de la provincia de Buenos Aires por las tasas municipales sumó hoy un nuevo capítulo: la administración libertaria anunció que se podrá reportar cuánto cobran las comunas por distintos conceptos.
El anuncio lo hizo el jefe de gabinete del gobierno libertario, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X (antes Twitter). “Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas”, indicó, y consignó el enlace a una página de la propia Jefatura de Gabinete en la que se puede consignar cuánto se cobra en un municipio determinado en concepto de tasa municipal.
El anuncio de Adorni no supone un gran cambio en la operatoria del micrositio, en el que ya se podían consultar los valores de las tasas municipales; ahora se agregó una función que permite a cada ciudadano reportar los cobros adjuntando material como facturas o enlaces a ordenanzas municipales que prueben el valor percibido por ese concepto. Además, el sistema funciona para todas las provincias argentinas, no sólo para Buenos Aires.
Sin embargo, la novedad se inscribe en el contexto de un enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y los municipios peronistas bonaerenses por el cobro de tasas. El ministro de Economía, Luis Caputo, defenestró en varias ocasiones a intendentes del justicialismo que, en su opinión, realizan cobros “desmedidos”; varios jefes comunales lograron torcerle el brazo tras ir a la Justicia contra una resolución de la Secretaría de Comercio (dependiente de Economía) que limitaba la facultad para incluir el valor de las tasas en facturas de servicios públicos.
“Que nadie se quede con lo que es tuyo”, escribió hoy Adorni en su tuit, reforzando la idea esgrimida desde el gobierno nacional sobre las tasas municipales como cobros indebidos destinados a financiar la política.
A raíz de la difusión del valor de una tasa que se cobra en Lanús, Caputo había afirmado en diciembre: “Los ‘progresistas’ se ocupan de progresar ellos y sus amigos, a costa de los que menos tienen”. El intendente camporista de ese distrito, Julián Álvarez, le respondió deplorando el “desfinanciamiento feroz” al que, según dijo, la Nación somete a todos los municipios.
