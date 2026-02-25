La Provincia envía cada vez menos recursos a los municipios: mirá los datos año por año

Un estudio en base a datos oficiales del gobierno bonaerense determinó que las transferencias a las comunas vienen cayendo en términos reales desde 2022. Sólo 32 municipios recibieron más en 2025 que en 2024; al resto les giraron menos.

La Provincia de Buenos Aires envía cada vez menos recursos a los municipios que la componen, si se toma en cuenta el efecto de la inflación.



Es la constatación que surge de un estudio de la consultora PPA a partir de datos oficiales de propio Ministerio de Economía bonaerense.



El trabajo de la consultora permite verificar que, desde 2022, los aportes de la Provincia a los municipios vienen cayendo año a año.



Bajo el título “Transferencias a municipios: Tercer año consecutivo de caída real en las transferencias municipales”, el relevamiento arroja como resultado una baja continuada de los montos a valores constantes.



En pesos de diciembre de 2025, los montos totales girados a los municipios cayeron de 5,741 a 5,232 billones, según el trabajo de PPA en base a datos oficiales. “La dinámica anual evidencia tres descensos consecutivos: –5,4% en 2023, –2,2% en 2024 y –1,6% en 2025”, precisa el informe.







El estudio indaga en la clase de fondos que se transfieren y determina que la Provincia incrementó los recursos enviados en fondos de uso específico, como el Fondo de Financiamiento Educativo, pero eso no compensa la disminución de “recursos de carácter más general y de libre disponibilidad para los municipios”.







En la comparación entre 2024 y 2025, sólo 32 de los 135 municipios recibieron más recursos en términos reales (es decir, computando el nivel de inflación), mientras que los restantes 103 recibieron menos recursos entre un año y el otro, según el informe.





Ganadores y perdedores

Los mayores aumentos y caídas en 2025



¿Cuáles son los municipios ganadores y los perdedores en términos de transferencias desde la Provincia en 2025 respecto del año anterior?



Según los datos recogidos por PPA, los municipios que obtuvieron las mejoras más importantes en los recursos que recibieron de la Provincia son Marcos Paz (+14,52%), General Rodríguez (+10,27%), Escobar (+9,51%), Moreno (+5,09%), Esteban Echeverría (+4,67%), Presidente Perón (+3,70%), San Vicente (+3,41%), Dolores (+3,16%), Cañuelas (+2,63%) y Ezeiza (+2,36%).



En el otro extremo, las comunas más perjudicadas por el nivel de caída de los recursos recibidos fueron Saavedra (-8,40%), Florentino Ameghino (-8,39%), Daireaux (-8,18%), Carlos Tejedor (-7,95%), General Guido (-7,70%), Suipacha (-7,59%), Leandro N Alem (-7,58%), Lezama (-7,51%), Monte Hermoso (-7,31%) y Chascomús (-7,29%).



Aquí, el informe completo de la consultora PPA:

Fuente: La Tecla