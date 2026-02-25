ROBO A CARNICERÍA: Allanamientos y aprehensión

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 23/02/2026 se recepciona denuncia por el Robo en un comercio local del rubro Carnicería en Av. Garay de Ranchos, por parte de un masculino acompañado por una femenina, ante ello inmediatamente personal de la E.P.C. Ranchos se abocó a realizar tareas investigativas, logrando la individualización de los autores del hecho.

Mediante testimonios y recopilación de imágenes fílmicas obtenidas por cámaras de Centro de Monitoreo de General Paz, como así también cámaras privadas, se procedió a solicitar las correspondientes órdenes de registro para los domicilios de los autores.

El día 24/02/2026, el magistrado interviniente libró dichas ordenes de registro, por lo cual personal de la Estación de Policía Comunal General Paz, juntamente con Grupo GAD de Chascomús y GPM de Villanueva, procedieron a realizar los registros ordenados, siendo los objetivos dos domicilios de la localidad de Ranchos.

En el primero de ellos se procedió a la Aprehensión de un masculino mayor de edad, llevando a cabo el secuestro de siete plantas de marihuana y un revólver calibre 32 con numeración suprimida, el cual tenía cargado tres proyectiles intactos, por lo cual se labraron por separado actuaciones caratuladas “Tenencia Simple de Estupefacientes – Tenencia de arma de Fuego de Uso Civil”.

En el segundo objetivo, se logró identificar a la femenina que participo del Robo, no hallando elementos de interés para la causa.

Fdo. Subcrio. Prieto Ismael, Jefe Interino Jefatura de Policía Seguridad Comunal General Paz.