La Patrulla Rural detuvo a dos masculinos por caza ilegal

El Comando de Prevención Rural de General Paz detuvo a dos hombres mayores de edad oriundos de nuestra localidad, los cuales se encontraban realizando caza ilegal en un campo de la zona.

La detención fue posible gracias al rápido accionar del Personal Policial y Monitoreo Local.

Las autoridades labraron las correspondientes contravenciones a tenor de lo normado de la Ley 10.081/83.

Interviene en el caso Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

CPR General Paz