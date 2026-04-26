“La democracia no es un gasto”: Maximiliano Abad cuestionó la reforma electoral de Milei

El senador radical defendió la vigencia de las PASO y advirtió que la unificación de boletas atenta contra el federalismo y la transparencia del sistema.

El senador nacional Maximiliano Abad lanzó duras críticas a la reforma electoral impulsada por el Gobierno y alertó que la pérdida de confianza derivada de casos de presunta corrupción “afecta directamente a la economía”, en un contexto político que definió como “convulsionado” durante el primer trimestre.

El legislador radical evitó pronunciarse sobre expedientes judiciales en curso, pero sostuvo que las controversias recientes “terminan generando, en función de la narrativa que ha venido sosteniendo el Gobierno de austeridad y transparencia, una pérdida de confianza que se refleja en los sondeos de opinión”. En ese sentido, remarcó que ese deterioro “afecta la economía”, por lo que instó al oficialismo a “ordenar rápidamente estos temas con el objetivo de gobernanza que le permita tener una mejor economía”.

Abad también se refirió al conflicto entre el Gobierno y el periodismo tras la quita de acreditaciones en Casa Rosada, y reclamó una revisión de la medida. “El Gobierno tiene que reconsiderar rápidamente la posición sobre haber cerrado la sala. Todos creemos en la libertad de expresión y lo que implica en una democracia”, afirmó, al tiempo que subrayó: “Exhortamos a que eso se resuelva y no estamos para nada de acuerdo”.

En relación con la reforma electoral, el senador anticipó su rechazo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) si se fundamenta únicamente en criterios de ahorro fiscal. “El gran error es reducir este debate al mero ahorro. Es un error conceptual profundo, porque la democracia no es un gasto administrativo sino una inversión”, planteó en diálogo con Splendid AM 990. No obstante, se mostró a favor de introducir cambios: “Es razonable exceptuar las PASO cuando exista lista única para evitar gastos y movilización innecesaria”.

El legislador insistió en que el proyecto oficial es “amplio y heterogéneo” y requiere “un análisis exhaustivo”, al considerar que la reforma electoral es “central para la calidad institucional de la Argentina”. En ese marco, sostuvo que el objetivo debe ser “modernizar el sistema, ganar transparencia, robustecer la confianza ciudadana y garantizar una mejor representación política”.

Otro de los puntos cuestionados fue la modificación en el financiamiento de la política. Abad advirtió sobre el riesgo de un esquema con mayor peso del sector privado. “Yo creo que el financiamiento debe ser mixto, transparente y auditable, porque si no se genera un sistema que atenta contra la equidad y puede condicionar a las fuerzas políticas”, explicó.

Respecto a la boleta única de papel, criticó la propuesta de unificar en un mismo instrumento las categorías nacionales, provinciales y municipales en elecciones simultáneas. Según detalló, esa modificación “va a contramano del objetivo de simplificar el voto”, ya que el elector “se va a encontrar con múltiples categorías, lo que hará más dificultoso el proceso y menos ágil la votación”. Además, advirtió que la iniciativa “atenta contra el federalismo, porque lo provincial y lo municipal queda condicionado por lo nacional”.

“El sistema actual de boleta única buscaba justamente separar instancias para facilitar el voto y fortalecer el federalismo”, recordó, al mencionar que los mayores niveles de rechazo al mecanismo se registraron en distritos con elecciones concurrentes.

Consultado sobre la viabilidad política de la reforma, Abad indicó que aún no hubo negociaciones formales con el oficialismo y consideró que el contexto influye en el tratamiento legislativo. “Cualquier situación condiciona, pero este es un debate muy interesante porque hace a la calidad institucional”, señaló.

Por último, al referirse al escenario político de cara al futuro, el senador evitó anticipar definiciones electorales y llamó a priorizar la discusión de agenda. “Para el armado electoral falta muchísimo tiempo. Las fuerzas políticas hoy tienen que debatir los temas de agenda pública, sentar posición y ordenarse”, concluyó.

AgenciaNA