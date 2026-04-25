Gran jornada sabatina para los rancheros

Completado el segundo rulo del sábado en esta 21ª edición del Rally de Ranchos (segunda fecha del Rally Mar y Sierras), Sergio y Delfina Centorame pisaron fuerte en este mediodía y tras un nuevo paso por los sectores de El Vueltón (de 14,70 kilómetros de extensión) y La Laguna (4,90) lograron aumentar la diferencia en el mando del Clasificador General, ya que ahora aventajan por 47.9 segundos a Horacio Heiland/Belén Heiland, quienes a su vez hacen lo mismo al mando del Chevrolet Onix Sport para ser la referencia dentro de la Clase RC2S.

Otra dupla que consiguió estirar ventajas fue la de los locales Francisco Vernaci/Oscar Villano (VW Gol), que son terceros en la general y que ahora le ganan por 9.1 segundos a Matías Segura/Micaela Racioppe (VW Gol) en la lucha por la Clase A.

La N1 tiene 100% presencia ranchera, liderando el binomio Oscar Ferreyra/Julián Checa, seguido por Matías Pignatelli/Vicente Bonavetti. Más atrás, le siguen Pedro Pérez/oracio Arriola, y Juan Pablo Labarere/Javier González.

La gran novedad se registró en la N7, donde Federico Flores/Ramiro González (VW Gol) consiguieron destacarse en la PE5 y aprovechar el pequeño retraso de Leonardo Cirillo/Agustín Cirillo para arrebatarles el mando y ahora aventajarlos por apenas dos décimas en la que sin dudas es la pelea más cerrada de esta competencia.

En la A Histórica, vienen en el segundo lugar Fabricio y Tomás Giménez. Mientras que Lisandro Villano/Enzo Arriola y Cristian Varas/ Suyai Ruiz Selis tuvieron algunas complicaciones durante la jornada.

Clasificadores por Clases tras PE6:

MRA:

1) S. Centorame/D. Centorame (VW Gol) 29:40.0

MRT:

1) L. Favit/B. Figueroa (Citroën DS) 34:15.3

RC2S:

1) H. Heiland/B. Heiland (Chevrolet Onix) 30:27.9

2) E. Lonati/R. Marchen (Subaru Impreza) +3:04.2

JUNIOR:

1) M. Goicoechea/D. Pérez (VW Gol) 32:02.4

A:

1) F. Vernaci/O. Villano (VW Gol) 31:31.2

2) M. Segura/M. Racioppe (VW Gol) +9.1

3) P. Sala/J. Bongiovani (VW Gol) +1:05.3

4) A. Brossa/L. Santi (VW Gol) +1:49.9

N7:

1) F. Flores/R. González (VW Gol) 32:38.5

2) L. Cirillo/A. Cirillo (VW Gol) +0.2

3) F. Macchi/B. Ferreyra (VW Gol) +51.3

4) J. Soria/F. Strangis (VW Gol) +2:49.1

5) J. Lacoppola/T. Della Vedova (VW Gol) +3:40.4

N3:

1) S. Varas/V. Varas (VW Gol) 35:33.0

2) R. Manzoni/L. Casamayou (VW Gol) +57.5

RC5:

1) N. Bianco/R. Ratari (Peugeot 207) 32:54.4

2) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) +12.5

3) N. Penelo/E. Penna (Toyota Etios) +53.7

4) M. Sancho/A. Velázquez (Ford Fiesta) +1:50.3

5) B. Domínguez/G. Villalba (VW Gol) +2:46.4

6) S. Fernández/Arriondo (Renault Sandero) +3:27.9

N1:

1) O. Ferreyra/J. Checa (VW Gol) 33:55.9

2) M. Pignatelli/V. Bonavetti (VW Gol) +26.7

3) P. Pérez/H. Arriola (VW Gol) +40.3

4) J. P. Labarere/J. González (Ford Ka) +1:17.9

N1L:

1) J. Pasini/M. Pasini (VW Gol) 34:46.7

2) J. Melon Gil/P. Márquez (VW Gol) +28.3

3) T. Benavídez/G. Benavídez (Chevrolet Corsa) +1:51.0

AH:

1) A. Kerlin/N. Bacigalupo (Renault 18) 35:23.0

2) F. Giménez/T. Giménez (Fiat Regatta) +1:39.2

3) M. Targiano/B. Targiano (VW Senda) +2:03.5

4) C. Dangel/F. Lecce (Fiat Uno) +10:21.5

Fuente: Rally Mar y Sierras Oficial