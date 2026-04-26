Sanciones más duras por ruidos molestos: las motos con el escape adulterado podrían ser compactadas

Un proyecto de ley busca pasar de multas a sanciones más drásticas: decomiso y compactación. Intentan frenar los famosos «cortes». Ismael Passaglia, su autor, dijo que «no hay solo que sancionar, hay que eliminar el problema»

Las motos que sean detectadas circulando con el escape adulterado para producir el estallido sonoro que en la jerga se conoce como “el corte” serán decomisadas e inmediatamente compactadas, de prosperar un proyecto de ley presentado en las últimas horas en la Legislatura bonaerense que endurece las sanciones contra esa extendida práctica.

La iniciativa, presentada por el diputado provincial Manuel Passaglia, de Hechos, propone “un cambio de enfoque para prevenir, controlar y sancionar la fabricación, venta y colocación de caños de escape antirreglamentarios, adulterados o no homologados, así como los dispositivos que incrementen la emisión sonora de motos y autos”, se indicó en un comunicado.

Se trata de una práctica muy extendido en la provincia sobre todo con las motos de baja cilindrada, que son las más utilizadas en todos los distritos. La moda de “tirar cortes” -provocar estallidos a través de escapes adulterados- además se combina con las caravanas de motos de madrugada, que a veces integran cientos de chicos, lo que transforma el descanso en imposible para muchos vecinos.

En el proyecto, Passaglia resalta que no se trata solamente de un tema de “convivencia urbana”, el diputado también pone el foco en la seguridad vial y en el impacto en el ambiente.

En la actualidad, existen sanciones para la circulación con los escapes adulterados: multas. Pero para Passaglia con insuficientes. “ La realidad es que -ese tipo de castigos- no funcionó. Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”, afirmó el diputado en diálogo con DIB.

Passaglia dijo que hay que avanzar en un cambio de enfoque: “no sólo sancionar, sino eliminar el problema. El escape ilegal se decomisa y se destruye. Y en los casos que el juez lo considere, también puede disponerse la compactación del vehículo ”. Reconoció que “es una medida fuerte, sí. Pero también es proporcional al daño que se genera. Acá estamos defendiendo algo básico: el derecho de los vecinos a vivir tranquilos”.

Los detalles del proyecto

El texto propone prohibir no sólo la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino también toda la cadena vinculada a estos dispositivos: su fabricación, venta, distribución, instalación y colocación en el territorio bonaerense.

Además, se establece la posibilidad de secuestrar preventivamente los vehículos en infracción, decomisar los escapes ilegales y proceder a su destrucción inmediata. En los casos más graves, el juez administrativo interviniente podrá disponer la compactación del vehículo.

La iniciativa también incorpora criterios para la aplicación de la compactación, como la gravedad de la infracción, el nivel de ruido generado, la intencionalidad de la conducta y el impacto en la convivencia urbana. Si la infracción es cometida cerca de zonas urbanas densamente pobladas, establecimientos educativos, centros de salud o eventos públicos, la sanción será mayor.

DIB