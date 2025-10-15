JUEGOS BONAERENSES- Resultados de la segunda jornada: Medalla para Manuela Olivera en Natación

Este miércoles continuó la actividad para la delegación de General Paz, en la final provincial de los Juegos Bonaerenses. La jornada fue muy productiva, y se obtuvieron buenos resultados.

Además, Manuela Olivera Ponce de León logró la primera medalla para el distrito, al llegar en tercer lugar en Natación PCD-17+-Femenino-Libre-50 Mts.

GENERAL PAZ 2 VS. 0 OLAVARRIA – Voleibol-Sub 16-Femenino-Escolar Abierta (Zona B)

Francesca Brenna, Emma Santalucía, Abril Seillant, Juana Irigoite, Ambar Piñero, Isabella farisano, Justina Scarpitta, María Lucía Rondinelli, Mora Bianco. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Eulalia Santalucía

GENERAL PAZ 0– Vs. 2 GENERAL VIAMONTE- Handball Playa-Sub 14-Masculino-Libre (Zona A)

Gonzalo Sposito, Matías Hernández, Jeremías Carrera, Galo Santamaria, Juan Martín Alonso, Lautaro Ramírez, Ciro Soto. DT: Marcos Palavecino

GENERAL PAZ 0 VS. 2 MALVINAS ARGENTINAS- Beach Vóley-Sub 14-Femenino-Libre (Zona D)

Rivero Tahís Valentina y Maite D’Addona. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Santiago Martin

GENERAL PAZ 1 VS. 2 TRENQUE LAUQUEN- Beach Vóley-Sub 16-Femenino-Libre (Zona B)

Maite Quetgles y Fiamma Basualdo Bonavita. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Karina Southwell

MAR CHIQUITA 2 VS. 0 GENERAL PAZ- Voleibol-Sub 18-Masculino-Escolar Abierta (Zona B)

Felipe Agustín Covelli, Lucas Oporto, Fausto Díaz, Benjamín Eseiza, Elías Constantino, Facundo Contreras, Bautista Castronuovo, Octavio Bonacina, Santino Benavidez, Ramiro Blanco. DT: Braian Santero. Acompañante: Eugenia Dobaño

SAPO-INTER GENERACIONAL-AMBOS SEXOS-LIBRE – ETAPA CLASIFICACIÓN: 1º – 06340.000 puntos

Ubaldo Torres y Adriel Malla

LA MATANZA 0 VS. 2 GENERAL PAZ- Futbol Tenis-Inter Generacional-Masculino-Libre (Zona B)

Ciro Galli y Roberto Castro

GENERAL PAZ 9 VS. 15 MORON- Tejo-B-Masculino-Libre (Zona C)

Prósperi Alberto Oscar y Pérez José

CASTELLI 1 VS. 0 GENERAL PAZ – Truco-Inter Generacional-Ambos Sexos-Libre (Zona A) –

Luisa Loyola y Gregorio Maggi Benito

LANZAMIENTO DE BALA SUB 14 LIBRE: 6.35 mt -15º puesto

Emilia Eichel

NATACIÓN PCD-17+-MASCULINO-LIBRE-50 LIBRES- S8 – 4º puesto

Mario Farisano

Medalla de bronce- Natación PCD-17+-Femenino-Libre-50 Libres- S15

Olivera Ponce de León, Manuela Milagros

Programa para el jueves 16:

10:20- FUTBOL TENIS: Pellegrini vs. General Paz

10:30 – VOLEIBOL-SUB 16-FEMENINO-ESCOLAR ABIERTA:  General Paz vs. Zarate

10:30 – BEACH VOLEY-SUB 16-FEMENINO-LIBRE: General Paz vs. Villa Gesell

10:30 – HANDBALL PLAYA-SUB 14-MASCULINO-LIBRE: General Las Heras vs. General Paz

11:00 – TEJO: General Paz vs. San Fernando

13:00 – ATLETISMO PCD PISTA FEMENINO-LIBRE-MOTOR/PC34 EN SILLA DE RUEDAS T4 100 MTS

15:15 – BEACH VOLEY-SUB 14-FEMENINO-LIBRE: General Paz vs. Trenque Lauquen

15:30 – SAPO: – Etapa semi final

15:30- VOLEIBOL-SUB 18-MASCULINO-ESCOLAR ABIERTA: Vicente López vs. General Paz

