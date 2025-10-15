JUEGOS BONAERENSES- Resultados de la segunda jornada: Medalla para Manuela Olivera en Natación

Este miércoles continuó la actividad para la delegación de General Paz, en la final provincial de los Juegos Bonaerenses. La jornada fue muy productiva, y se obtuvieron buenos resultados.
Además, Manuela Olivera Ponce de León logró la primera medalla para el distrito, al llegar en tercer lugar en Natación PCD-17+-Femenino-Libre-50 Mts.
GENERAL PAZ 2 VS. 0 OLAVARRIA – Voleibol-Sub 16-Femenino-Escolar Abierta (Zona B)
Francesca Brenna, Emma Santalucía, Abril Seillant, Juana Irigoite, Ambar Piñero, Isabella farisano, Justina Scarpitta, María Lucía Rondinelli, Mora Bianco. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Eulalia Santalucía
GENERAL PAZ 0– Vs. 2 GENERAL VIAMONTE- Handball Playa-Sub 14-Masculino-Libre (Zona A)
Gonzalo Sposito, Matías Hernández, Jeremías Carrera, Galo Santamaria, Juan Martín Alonso, Lautaro Ramírez, Ciro Soto. DT: Marcos Palavecino
GENERAL PAZ 0 VS. 2 MALVINAS ARGENTINAS- Beach Vóley-Sub 14-Femenino-Libre (Zona D)
Rivero Tahís Valentina y Maite D’Addona. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Santiago Martin
GENERAL PAZ 1 VS. 2 TRENQUE LAUQUEN- Beach Vóley-Sub 16-Femenino-Libre (Zona B)
Maite Quetgles y Fiamma Basualdo Bonavita. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Karina Southwell
MAR CHIQUITA 2 VS. 0 GENERAL PAZ- Voleibol-Sub 18-Masculino-Escolar Abierta (Zona B)
Felipe Agustín Covelli, Lucas Oporto, Fausto Díaz, Benjamín Eseiza, Elías Constantino, Facundo Contreras, Bautista Castronuovo, Octavio Bonacina, Santino Benavidez, Ramiro Blanco. DT: Braian Santero. Acompañante: Eugenia Dobaño
SAPO-INTER GENERACIONAL-AMBOS SEXOS-LIBRE – ETAPA CLASIFICACIÓN: 1º – 06340.000 puntos
Ubaldo Torres y Adriel Malla
LA MATANZA 0 VS. 2 GENERAL PAZ- Futbol Tenis-Inter Generacional-Masculino-Libre (Zona B)
Ciro Galli y Roberto Castro
GENERAL PAZ 9 VS. 15 MORON- Tejo-B-Masculino-Libre (Zona C)
Prósperi Alberto Oscar y Pérez José
CASTELLI 1 VS. 0 GENERAL PAZ – Truco-Inter Generacional-Ambos Sexos-Libre (Zona A) –
Luisa Loyola y Gregorio Maggi Benito
LANZAMIENTO DE BALA SUB 14 LIBRE: 6.35 mt -15º puesto
Emilia Eichel
NATACIÓN PCD-17+-MASCULINO-LIBRE-50 LIBRES- S8 – 4º puesto
Mario Farisano
Medalla de bronce- Natación PCD-17+-Femenino-Libre-50 Libres- S15
Olivera Ponce de León, Manuela Milagros
Programa para el jueves 16:
10:20- FUTBOL TENIS: Pellegrini vs. General Paz
10:30 – VOLEIBOL-SUB 16-FEMENINO-ESCOLAR ABIERTA: General Paz vs. Zarate
10:30 – BEACH VOLEY-SUB 16-FEMENINO-LIBRE: General Paz vs. Villa Gesell
10:30 – HANDBALL PLAYA-SUB 14-MASCULINO-LIBRE: General Las Heras vs. General Paz
11:00 – TEJO: General Paz vs. San Fernando
13:00 – ATLETISMO PCD PISTA FEMENINO-LIBRE-MOTOR/PC34 EN SILLA DE RUEDAS T4 100 MTS
15:15 – BEACH VOLEY-SUB 14-FEMENINO-LIBRE: General Paz vs. Trenque Lauquen
15:30 – SAPO: – Etapa semi final
15:30- VOLEIBOL-SUB 18-MASCULINO-ESCOLAR ABIERTA: Vicente López vs. General Paz