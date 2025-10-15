Kicillof se reunió con referentes del sector para fortalecer la actividad turística en la Provincia

Fue en el marco de la 31° Asamblea del Consejo Provincial del Turismo, realizada en Chascomús. Participaron Daniel Suffredini, Juan Ignacio Serra, Eduardo Palena, Hernán Szkrohal, Juan Ignacio Castoldi y Nicolás Funaro, entre otros dirigentes empresarios.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo una reunión de trabajo con referentes empresarios, sindicales y representantes de cámaras del sector turístico. Durante el encuentro se abordó la situación actual de la actividad y se analizaron estrategias para promover el turismo bonaerense, reafirmando el compromiso de colaboración con el Gobierno provincial y el área de Turismo.

El ministro Augusto Costa remarcó que “entendemos al turismo como una actividad productiva que genera valor y empleo, por eso desde que iniciamos nuestra gestión impulsamos políticas para acompañar al sector y promover su desarrollo”. Y añadió: “En un contexto tan crítico, vamos a continuar fortaleciendo la articulación entre el Estado y el sector privado”.

Por su parte, el intendente Javier Gastón destacó: “El sector turístico es fundamental para el crecimiento de nuestra comunidad; con un Gobierno nacional que se ha corrido de su responsabilidad, debemos trabajar con creatividad y en conjunto para salir de esta situación”.

Del encuentro participaron también el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; los intendentes Gustavo Barrera, Sebastián Ianantuony, José Castro, Juan Manuel Álvarez, Fabián Cagliardi, Francisco Echarren, Iván Villagrán y Juan Fernando Bouvier; además de autoridades del Ministerio de Producción y referentes gremiales del sector.

Asamblea del CoProTur

La reunión con los referentes del sector empresario y gremial se llevó a cabo el lunes 13 de octubre, en el marco de la 31° Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial del Turismo (CoProTur). La jornada, encabezada por el Gobernador, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; y el intendente de Chascomús, Javier Gastón, reunió a más de 100 referentes del sector público y privado para debatir estrategias de desarrollo y fortalecimiento de la actividad.

En la apertura de la Asamblea, Axel Kicillof destacó que el turismo atraviesa un momento complejo, pero reafirmó la voluntad del Gobierno provincial de sostener y potenciar la actividad turística como motor de trabajo y producción en todo el territorio. Expresó que tienen “la voluntad de redoblar los esfuerzos y fortalecer todos los instrumentos que estén al alcance para sostener el turismo bonaerense”.

Por su parte, Augusto Costa expresó: “Entendemos al turismo como una actividad productiva que genera valor y puestos de trabajo, por eso, desde que iniciamos nuestra gestión generamos distintas políticas para acompañar al sector e impulsar su desarrollo”.

Destacaron que el objetivo es tener turismo en toda la provincia durante todo el año.

Fuente Turismo 530/Todo Provincial