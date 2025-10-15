Aterrizó de emergencia en Ezeiza un vuelo a Córdoba por una falla en el motor

El avión, de Aerolíneas Argentinas, había salido de Aeroparque, pero sufrió un desperfecto en el despegue y llegó a desprender partes metálicas en la pista. Fue desviado a Ezeiza, donde logró aterrizar sin inconvenientes.

Un avión de Aerolíneas Argentinas que había partido este miércoles por la mañana desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Córdoba debió declararse en emergencia poco después del despegue debido a una falla mecánica.

La situación obligó a la tripulación a desviar la aeronave hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes.

El incidente, según informaron fuentes de Aerolíneas Argentinas, involucró al vuelo AR1526, que presentó una falla en el motor número uno minutos después de iniciar su trayecto a la capital mediterránea.

Las fuentes, citadas por la agencia de noticias NA, destacaron que la tripulación actuó conforme a los protocolos de seguridad, logrando un aterrizaje seguro y sin problemas para los pasajeros.

La empresa también informó que, en relación a los registros de mantenimiento, el motor afectado se encontraba en condiciones normales.

La aeronave ya fue liberada y se notificó al fabricante para realizar una inspección técnica que permita determinar el origen de la falla.

Como consecuencia del incidente, al menos 40 vuelos que operaban en Aeroparque resultaron afectados, ya que debieron ser desviados o no pudieron despegar porque la pista quedó con restos del motor y fue necesario revisar y limpiar, antes de volver a habilitar las operaciones.

En cuanto a los pasajeros del vuelo AR1526, el servicio fue reprogramado para partir después desde Ezeiza, operado por un Boeing 737-800.

Fuente: Cadena 3