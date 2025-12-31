Juan Manuel Álvarez: “Supimos superar obstáculos”

El Intendente de General Paz, brindó un mensaje de cierre de año a través de las redes sociales, donde destacó algunos de los logros obtenidos en la presente gestión, sin dejar de mencionar las vicisitudes por las que viene atravesando el pueblo argentino.

publicidad

Juan Manuel Álvarez, además, ilustró este posteo con algunas imágenes de las obras culminadas en el presente año:

“Llega el final de un año con muchas dificultades para todos, pero en el que supimos superar obstáculos para seguir creciendo.

Logramos sostener obras estructurales, como el sistema de desagües pluviales o nuestra política de viviendas. Posicionamos a nuestro Hospital Campomar como una referencia regional en salud pública, convirtiendo en realidad el sueño de la sala de resonancias magnéticas.

Modernizamos por completo nuestro CEF, un espacio central en la vida social y deportiva de todas las generaciones, y también sostuvimos talleres y fiestas populares que destacan nuestra cultura y tradición.

En el 2026, nos plantearemos nuevos desafíos para que General Paz no detenga su crecimiento y conservemos el modo de vida que construimos a partir del trabajo conjunto como comunidad.

¡Muchas felicidades y próspero año nuevo!”

https://www.facebook.com/share/p/1KZaZhVS9T