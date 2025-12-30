Temporada 2026: el Gobierno bonaerense lanzó la campaña «Verano Cuidado»

El Ministerio de Salud provincial puso las fichas en una estrategia integral de prevención, promoción y cuidado de la salud destinada a acompañar durante la temporada.

Bajo el lema “Salud en toda la Provincia”, el Ministerio de Salud bonaerense puso en marcha la campaña “Verano Cuidado”, una estrategia integral de prevención, promoción y cuidado de la salud destinada a acompañar a residentes y turistas durante la temporada estival en todo el territorio provincial.

Según informó la cartera provincial, la iniciativa contempla “acciones de concientización” sobre el cuidado frente al sol y el calor; el cuidado de los niños; la hidratación y la alimentación saludable; la prevención del dengue y otras arbovirosis; la prevención de siniestros viales; la promoción de la salud mental y la reducción de riesgos en contextos de nocturnidad; y el acceso a una sexualidad segura.

Entre las principales recomendaciones, el ministerio recordó evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, utilizar protector solar factor 50, hidratarse con mayor frecuencia aun sin sensación de sed, usar repelente y ropa clara que cubra brazos y piernas para prevenir picaduras de mosquitos, consumir frutas y verduras de estación, respetar la cadena de frío de los alimentos, no conducir si se consumió alcohol y utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales.

Operativo SAT

Durante el verano, “la Provincia refuerza además la atención sanitaria con el despliegue de 19 postas sanitarias preventivo-promocionales en 14 municipios turísticos, donde se brinda orientación, asistencia, talleres y actividades recreativas para toda la familia”.

En paralelo, la Provincia implementó el Operativo S.A.T. (Sistema de Atención al Turista), coordinado por la Dirección de Emergencias, que garantiza la cobertura sanitaria en corredores viales estratégicos (rutas 2, 3, 11, 36, 51, 56, 63, 74 y 88), con la afectación de 1.137 agentes, 35 ambulancias, camionetas 4×4, minibuses para el recambio de personal y un helicóptero sanitario.

Acciones específicas

La campaña también contempla acciones específicas en salud mental y consumos problemáticos, con equipos profesionales destinados al abordaje de urgencias en contextos de nocturnidad en puntos estratégicos de la Costa Atlántica. Asimismo, se desarrollan “acciones de difusión de hábitos de cuidado, espacios de formación para equipos de salud y actores vinculados a la nocturnidad, y la difusión de la red asistencial disponible”.

Por último, se reforzaron las Unidades de Pronta Atención (UPA) y las Unidades de Refuerzo Sanitario (URS), ampliando horarios de atención y fortaleciendo las guardias en municipios turísticos.

Más información sobre la campaña “Verano Cuidado” en este enlace: https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/veranocuidadopba/

Fuente: Agencia DIB