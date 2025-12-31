Esquema de servicios durante las fiestas de fin de año

La Municipalidad de General Paz informó cuál será el esquema de servicios para las fiestas de fin de año (31/12 y 1/1), así como también que se dará asueto administrativo el viernes 2 de enero.

RESIDUOS

En los días mencionados, no habrá atención al público en las dependencias municipales. Mientras que la recolección de residuos domiciliarios, escombros y residuos de jardín, tampoco estará funcionando en Ranchos.

CEMENTERIO

El Cementerio permanecerá abierto de 7 a 18 horas.

HOSPITAL

En tanto, en el Hospital Campomar la guardia y la Terapia Intensiva se mantendrán activas. Sin embargo, la atención en consultorio (especialistas) y diagnósticos por imágenes lo harán de manera pasiva.

Por otro lado, se informa que, solo por el mes de enero, los turnos en el Hospital se podrán solicitar de manera presencial y telefónica de 6 a 13 horas.