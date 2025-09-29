INTERES DOCENTE: Emergencia Educación Física

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud de la Inspectora de la Modalidad de Educación Física Sabrina Suller, realiza el llamado a Listado de EMERGENCIA para cobertura de horas cátedras de Educación Física, según la Normativa Vigente, para estudiantes del Profesorado de Educación Física, que no figuren en Listados 2025 para la inscripción del Listado de Emergencia según Disposición 16/14.

Según el presente cronograma:

Requisitos:

CONDICIONES DEL ASPIRANTE:

● Ítem 1: Aspirantes alumnos regulares con un porcentaje de materias aprobadas desde el 70% al 79% correspondiente al título habilitante para el desempeño del cargo.

● Ítem 2: Aspirantes con título de Maestro de Educación Física o Profesor de Educación Física para el Nivel Inicial y Primario.

● Ítem 3: Aspirantes alumnos regulares con un porcentaje de materias aprobadas desde el 50% al 69% correspondiente al título habilitante para el desempeño del cargo.

● Ítem 4: Aspirantes jubilados con hasta 5 (cinco) años de retiro de la función, con un máximo de sesenta (60) años de edad, en orden creciente.

● Ítem 5: Aspirantes alumnos regulares con un porcentaje de materias aprobadas desde el 40% al 49% correspondiente al título habilitante para el desempeño del cargo.

Para los ítems 1, 3 y 5, la condición de alumno regular deberá estar implícita en la constancia que emite la autoridad competente del establecimiento donde se realizan los estudios, actualizada al momento de la inscripción.”

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

● Planilla de inscripción cumplimentada y firmada.

● DNI (anverso y reverso)

● Título habilitante.

● Constancia actualizada de alumno regular con el porcentaje de materias aprobadas de la carrera correspondiente. (40% al 79%)

● Certificación de servicios en la Modalidad y/o en la asignatura si los tuviere (Formulario 354) certificado por la autoridad competente

La entrega de documentación habilitada es el Correo Electrónico de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD): sad041listados@abc.gob.ar Se entrega en UN SOLO EMAIL todo en formato .PDF, en Asunto Indicar: EMERGENCIA ED. FÍSICA – NOMBRE Y APELLIDO.

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz.